Samsung Galaxy S25 Ultra ili Samsung Galaxy S26: Isplati li se nadogradnja?

Je li najnoviji premijski telefon iz Samsunga toliko bolji da se isplati zamijeniti prošlogodišnji? Evo što treba uzeti u obzir

Samsung svake godine predstavlja novi model Ultra i svake godine vodi se ista rasprava: isplati li se nadogradnja i što se zapravo promijenilo? Samsung Galaxy S26 Ultra ne donosi potpunu revoluciju, ali uvodi nekoliko nadogradnji koje je teže ignorirati nego inače.

Tu su prvi integrirani Privacy Display na svijetu, prilagođeni čipset, osjetno širi otvori blende na kamerama i brže punjenje. U usporedbi s modelom Samsung Galaxy S25 Ultra, razlike su dovoljno konkretne da zaslužuju detaljniju analizu.

Cijena i dostupnost Galaxy S26 Ultra kreće od 1450 eura za verziju s 256 GB memorije. Prednarudžbe su otvorene putem Samsungove službene stranice, a redovna prodaja počinje 11. ožujka. Galaxy S25 Ultra već je dostupan kod brojnih trgovaca, a nerijetko se može pronaći uz popuste od 300 do 400 eura, što ga čini iznimno privlačnom opcijom po efektivno nižoj cijeni.

Dizajn S25 Ultra nikada nije bio suptilan uređaj – velik je, oštrih rubova i s titanijskim okvirom. S26 Ultra blago ublažava taj dojam jer je tanji za 0,3 milimetra i lakši za četiri grama, a zaobljeniji kutovi čine ga ugodnijim u ruci. Titanij je zamijenjen aluminijem, što je jedna od vidljivijih konstrukcijskih promjena. Okviri zaslona su mrvicu deblji nego prije, što rezultira nešto manjim omjerom zaslona i kućišta. Certifikat IP68 otpornosti na vodu i prašinu ostaje nepromijenjen. Nova paleta boja, ljubičasta, crna, nebeski plava i bijela, donosi više vizualnog identiteta nego prošlogodišnje nijanse titana.

Zaslon S26 Ultra zadržava 6,9-inčni QHD+ Dynamic AMOLED 2X panel s adaptivnim osvježavanjem od 1 do 120 Hz, identičan onome na S25 Ultra. Ključna novost je Privacy Display – prvi ugrađeni sustav privatnosti te vrste. Tehnologija funkcionira na razini piksela i kontrolira raspršivanje svjetla, pa zaslon iz bočnog kuta izgleda zatamnjeno, a sprijeda ostaje potpuno jasan. Može se automatski aktivirati pri unosu lozinki ili otvaranju određenih aplikacija. Dodani su i ProScaler za oštriji prikaz sitnih detalja te unaprijeđeni sustav reprodukcije boja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Samsung

Performanse S25 Ultra koristio je Snapdragon 8 Elite for Galaxy, a S26 Ultra prelazi na Snapdragon 8 Elite Gen 5 u ekskluzivnoj verziji za Galaxy, s podignutim taktovima glavnih jezgri na 4,74 GHz. Samsung navodi 19 posto bolje CPU performanse, 24 posto snažniji GPU i 39 posto brži NPU u odnosu na prethodnika. U praksi to znači brže AI funkcije u sustavu Galaxy AI, glađe multitaskanje i bolje performanse u igrama. Redizajnirana parna komora poboljšava hlađenje pri dugotrajnom opterećenju, primjerice tijekom snimanja videa ili igranja. Softver S26 Ultra dolazi s One UI 8.5 i Androidom 16, a Galaxy AI dobiva proširene kontekstualne mogućnosti značajkama poput Nudge i Now Brief, koje analiziraju sadržaj aplikacija i nude prijedloge prije nego što ih korisnik zatraži.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Samsung

Bixby je unaprijeđen prirodnijim razumijevanjem jezika, a integrirani su i Gemini te Perplexity za zadatke s više koraka. Circle to Search sada prepoznaje više objekata istovremeno, Creative Studio omogućuje generiranje vizuala bez promjene aplikacije, a Photo Assist podržava uređivanje fotografija putem tekstualnih naredbi. Uvedeni su i AI Call Screening te Privacy Alerts za sigurnosne obavijesti u stvarnom vremenu. Nije potvrđeno koje će od tih značajki stići na S25 Ultra u vidu nadogradnji. Kamere Oba modela dijele istu konfiguraciju senzora: 200 MP glavna, 50 MP ultraširoka, 50 MP periskopska telefoto, 10 MP 3x telefoto i 12 MP prednja kamera. No S26 Ultra ima šire otvore blende. Glavna kamera prelazi s f/1.7 na f/1.4, a periskopska s f/3.4 na f/2.9. Samsung navodi 47 posto više svjetla na glavnom i 37 posto više na telefoto senzoru, što donosi bolju kvalitetu u slabijim svjetlosnim uvjetima. Nightography Video dobiva unapređenja, uključujući horizontal lock u načinu Super Steady i podršku za APV kodek za profesionalnu kompresiju videa bez gubitka kvalitete pri obradi.