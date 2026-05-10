U Realu šokirani potezom kapetana nakon sukoba Valverdea i Tchouamenija

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Napetosti u svlačionici Real Madrida posljednjih dana sve više izlaze na površinu, a španjolski mediji sada otkrivaju nove detalje kaosa koji vlada u slavnom klubu.
Nakon sukoba Aureliena Tchouamenija i Federica Valverdea na treningu, u Realu su navodno ostali iznenađeni reakcijom kapetana Danija Carvajala, koji je odmah nakon treninga napustio klupski centar i otišao prije hitnog sastanka organiziranog zbog incidenta.
Kako piše AS, klub ga je zbog toga morao hitno nazvati i tražiti da se vrati u trening-kamp kako bi sudjelovao u razgovoru s igračima uključenima u sukob.
Real ostao bez pravih vođa?
Sve to dodatno je otvorilo pitanje vodstva unutar momčadi. Svlačionica Real Madrida posljednjih godina je ostala bez igrača koji su imali stvarni autoritet i kontrolu nad grupom.
Odlascima Cristiana Ronalda, Sergija Ramosa, Karima Benzeme, Tonija Kroosa, Luke Modrića, Nacha i Pepea nestao je velik dio karaktera koji je godinama držao momčad pod kontrolom.
'To su bili ljudi koji su živjeli samo za nogomet i to se osjećalo u svemu', rekao je jedan anonimni izvor za AS.
Carvajal je danas jedan od rijetkih preostalih veterana, ali prema istim navodima ni njegova situacija nije idealna. Spominju se loši odnosi s trenerom Alvarom Arbeloom, dok sukobi među igračima dodatno pojačavaju dojam da svlačionica više nema jasnu hijerarhiju.
Sve više kritika na račun kapetana
Osim Carvajala, među kapetanima su još Federico Valverde i Vinicius Junior, no dio svlačionice navodno nije zadovoljan načinom na koji se biraju vođe momčadi.
Real već godinama koristi pravilo staža, odnosno kapetani postaju igrači koji su najduže u klubu. Dio igrača sada želi promjenu sustava i glasanje unutar svlačionice, slično modelu koji koristi Barcelona.
U cijeloj priči sve češće se spominje i Thibaut Courtois kao jedan od igrača koje dio momčadi vidi kao prirodnog lidera.