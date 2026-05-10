U Realu šokirani potezom kapetana nakon sukoba Valverdea i Tchouamenija

Nakon sukoba Aureliena Tchouamenija i Federica Valverdea na treningu, u Realu su navodno ostali iznenađeni reakcijom kapetana Danija Carvajala, koji je odmah nakon treninga napustio klupski centar i otišao prije hitnog sastanka organiziranog zbog incidenta.

Kako piše AS, klub ga je zbog toga morao hitno nazvati i tražiti da se vrati u trening-kamp kako bi sudjelovao u razgovoru s igračima uključenima u sukob.

Real ostao bez pravih vođa?

Sve to dodatno je otvorilo pitanje vodstva unutar momčadi. Svlačionica Real Madrida posljednjih godina je ostala bez igrača koji su imali stvarni autoritet i kontrolu nad grupom.

Odlascima Cristiana Ronalda, Sergija Ramosa, Karima Benzeme, Tonija Kroosa, Luke Modrića, Nacha i Pepea nestao je velik dio karaktera koji je godinama držao momčad pod kontrolom.

'To su bili ljudi koji su živjeli samo za nogomet i to se osjećalo u svemu', rekao je jedan anonimni izvor za AS.