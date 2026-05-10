Ovo se na derbiju Dinama i Hajduka nije dogodilo više od 10 godina

10.05.2026 u 06:55

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Dinamo je u 34. kolu SuperSport HNL-a još jednom pokazao zašto je prvak.

U poprilično jednosmjernoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je s 2:0 svladao najvećeg rivala Hajduk. Golovima Bakrara i Belje Dinamo je pobjegao Splićanima na čak 18 bodova prednosti.

Osim događanja na terenu, najveći derbi hrvatskog nogometa su kao i obično obilježila navijačka podbadanja. Ono što je zanimljivo jest da se u jučerašnjem susretu dogodilo nešto što nije više od 10 godina.

Naime, s brojkom od 21942 gledatelja bio je to najposjećeniji derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru nakon 12.7.2015. Tada je nakon uhićenja braće Mamić na derbi prvog kola u Makismir stigao 23631 gledatelj.

