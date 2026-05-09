Real ostaje bez jedne od najvećih zvijezda? Sprema se transfer koji bi uzdrmao Europu

Vinícius Júnior ponovno je u središtu velikih transfernih priča. Brazilski krilni napadač Real Madrida navodno se nalazi na radaru Manchester Cityja, koji pažljivo prati razvoj situacije oko njegova ugovora s kraljevskim klubom.

Kako piše španjolski portal fichajes.net, engleski prvak mogao bi pokušati iskoristiti trenutak neizvjesnosti u Madridu. Pregovori između Viníciusa i Real Madrida oko produljenja ugovora traju već neko vrijeme, no zasad nema dogovora.

Glavni problem navodno su financijski uvjeti koje traži brazilska zvijezda.

Pérez ne želi narušiti ravnotežu u svlačionici

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez nalazi se u osjetljivoj situaciji. Svjestan je koliko je Vinícius važan za momčad, ali istodobno ne želi narušiti postojeću strukturu plaća u svlačionici.

Real Madrid želi zadržati jednog od svojih najvažnijih igrača, no klub pritom nastoji zadržati financijsku kontrolu i izbjeći odluke koje bi mogle izazvati lančanu reakciju među ostalim zvijezdama.

Dodatni problem za Madriđane je i sportska situacija, koja prema pisanju španjolskih medija dodatno komplicira pregovore.

Guardiola zna što želi

Manchester City takve okolnosti rijetko propušta. Kada se oko velikog igrača pojavi i najmanja neizvjesnost, engleski velikan obično reagira vrlo brzo.

Pep Guardiola navodno ima jasnu ideju: Želi dodatno podići razinu Cityjeve ofenzive, a Vinícius bi se u takav plan uklopio gotovo idealno. Njegova brzina, dribling, prodornost i sposobnost da odlučuje najveće utakmice čine ga igračem kakvog bi želio gotovo svaki trener na svijetu.

Za sada je sve na razini interesa i praćenja situacije, no ako se pregovori između Viníciusa i Real Madrida nastave razvlačiti, Manchester City bi mogao pokušati napraviti potez koji bi uzdrmao europski nogomet.

