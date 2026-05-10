SJAJNA FORMA

Ivan Leko korača prema naslovu u Belgiji: Upisao je novu pobjedu

N.M.

10.05.2026 u 08:15

tportal
Izvor: EPA / Autor: CHRISTIAN BRUNA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U sedmom kolu belgijske Jupiler lige, u sklopu 'lige za prvaka', Club Brugge je pred svojim navijačima svladao Sint-Truidense 2:0. Momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Leko tako je nastavila lov na titulu i barem privremeno povećala prednost na vrhu ljestvice.

Brugge je poveo već u 12. minuti, kada je njemački napadač Nicolo Tresoldi pogodio za 1:0. Pitanje pobjednika dodatno je usmjerio Carlos Forbs, bivši igrač Manchester Cityja, koji je zabio za konačnih 2:0.

vezane vijesti

Gosti su se u još težoj situaciji našli u 62. minuti, kada je Ran Merlen zaradio crveni karton, pa je Sint-Truidense završnicu utakmice morao odraditi s igračem manje.

Ovom pobjedom Club Brugge je privremeno pobjegao Royale Union Saint-Gilloiseu na četiri boda prednosti. Ipak, Royale Union ima utakmicu manje, a svoj susret igra u nedjelju protiv Mechelena.

Club Brugge naslov prvaka čeka od sezone 2023./2024., dok je Leko svoj jedini ligaški trofej u trenerskoj karijeri osvojio upravo s Bruggeom. Bilo je to u sezoni 2017./2018., kada je s belgijskim velikanom osvojio i belgijski Superkup.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ISJEČAK IZ SERIJE

ISJEČAK IZ SERIJE

Pogledajte što su Bad Blue Boysi objavili nakon derbija s Hajdukom
NAPUŠTA POLJUD

NAPUŠTA POLJUD

Niko Sigur protiv Dinama odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?
PREPUCAVANJA

PREPUCAVANJA

Evo zašto su Boysi na derbiju imali poruku: Ne slušajte priče kupreških 'junaka'

najpopularnije

Još vijesti