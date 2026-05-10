Ivan Leko korača prema naslovu u Belgiji: Upisao je novu pobjedu

Brugge je poveo već u 12. minuti, kada je njemački napadač Nicolo Tresoldi pogodio za 1:0. Pitanje pobjednika dodatno je usmjerio Carlos Forbs, bivši igrač Manchester Cityja, koji je zabio za konačnih 2:0.

Gosti su se u još težoj situaciji našli u 62. minuti, kada je Ran Merlen zaradio crveni karton, pa je Sint-Truidense završnicu utakmice morao odraditi s igračem manje.

Ovom pobjedom Club Brugge je privremeno pobjegao Royale Union Saint-Gilloiseu na četiri boda prednosti. Ipak, Royale Union ima utakmicu manje, a svoj susret igra u nedjelju protiv Mechelena.

Club Brugge naslov prvaka čeka od sezone 2023./2024., dok je Leko svoj jedini ligaški trofej u trenerskoj karijeri osvojio upravo s Bruggeom. Bilo je to u sezoni 2017./2018., kada je s belgijskim velikanom osvojio i belgijski Superkup.