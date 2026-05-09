Realu bliski novinar otkrio: Gotovo je! Real u srijedu dobiva novog trenera

Nakon kaosa u svlačionici, sezone bez trofeja i sve većeg pritiska na Florentina Pereza, čini se da je predsjednik Reala odlučio posegnuti za čovjekom kojem vjeruje kada situacija izmakne kontroli.

A upravo je Mourinho, prema pisanju španjolskih medija, postao prvi izbor za potpuno resetiranje svlačionice.

'Između utorka i srijede sve bi trebalo biti završeno'

Novinar esRadija i Libertad Digitala Sergio Valentin tvrdi da Real već radi završne korake kako bi portugalski trener ponovno sjeo na klupu kraljevskog kluba.

'Između utorka i srijede planirano je završiti dolazak Josea Mourinha u Real Madrid. Ne govorim o službenoj objavi, nego o dogovoru njegovog odlaska iz Benfice i postizanju konačnog dogovora s Realom', rekao je Valentin.

Dodaje kako kontakti traju već neko vrijeme.

'Real Madrid radi na dolasku Mourinha još od prije dvomeča protiv Bayerna i svi koraci idu prema tome', tvrdi španjolski novinar.

Prema istim informacijama, predsjednik Benfice Rui Costa već zna za pregovore koje Mourinho i njegov agent Jorge Mendes vode s Realom, a čeka se još samo konačno zeleno svjetlo Florentina Pereza.

Perez želi trenera koji će zavesti red

Posljednjih dana Španjolci sve češće pišu o potpuno narušenim odnosima unutar svlačionice Reala, klanovima među igračima i otvorenim sukobima.

Upravo zato u Madridu vjeruju da momčadi treba trener snažnog karaktera koji će ponovno uspostaviti disciplinu i hijerarhiju.

Mourinho je tijekom prvog mandata ostavio podijeljene reakcije među navijačima, ali mnogi ga i danas smatraju čovjekom koji je vratio mentalitet pobjednika u klub.

Mourinho sada više nije isti trener

Španjolski mediji ipak naglašavaju kako se ne može očekivati isti Mourinho kao prije više od deset godina.

Portugalac je u međuvremenu promijenio pristup i metodologiju rada, ali ono što se nije promijenilo jest njegova osobnost i autoritet.

U Madridu vjeruju da upravo takav profil trenera trenutačno treba Realu - netko tko se neće bojati sukobiti s najvećim zvijezdama i jasno pokazati da više nema nedodirljivih.

Posebnu motivaciju Mourinho navodno ima zbog činjenice da tijekom prvog mandata nije uspio osvojiti Ligu prvaka s Realom, iako je tri puta zaredom dolazio do polufinala.

U Španjolskoj sada sve više vjeruju da će Portugalac dobiti novu priliku završiti ono što je tada započeo.