Florentino Perez povukao drastičan potez: Real nakon ovog ljeta više neće biti isti

Prema informacijama bliskim klubu, predsjednik Reala spreman je tijekom ljeta napraviti brutalnu čistku u svlačionici, a velik broj igrača već je dobio jasnu poruku - vrata za odlazak širom su otvorena.

Perez više ne želi tolerirati kaos

Posljednjih mjeseci situacija u Madridu potpuno je eskalirala. Španjolski mediji pišu o međusobnim sukobima igrača, otvorenim problemima s trenerima i ozbiljno narušenim odnosima unutar momčadi.

Sve je kulminiralo fizičkim sukobom Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, nakon kojeg je urugvajski veznjak završio u bolnici, dok su obojica navodno kažnjena s po 500.000 eura.

U takvom okruženju rezultati su morali patiti, a Florentino Perez navodno smatra da je cijela situacija postala direktan udar na autoritet kluba i model po kojem Real funkcionira desetljećima.

'Vrata za odlaske iz Real Madrida širom su otvorena', tvrde izvori bliski klubu.

Velika imena na izlaznim vratima

Prema istim informacijama, u ozbiljnoj opasnosti da napuste Santiago Bernabeu nalaze se Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Fran Garcia, David Alaba i Dani Carvajal.

No u Madridu vjeruju da lista odlazaka tu neće stati.

Dio igrača navodno je već kontaktirao agente i zatražio da im počnu tražiti nove klubove, svjesni da bi mogli postati žrtve velike ljetne rekonstrukcije.

Florentino Perez navodno želi potpuno resetirati svlačionicu i ponovno uspostaviti hijerarhiju koja je, prema tvrdnjama španjolskih medija, posljednjih mjeseci potpuno nestala.

Mourinho kao čovjek za 'čišćenje' svlačionice

Sve ozbiljnije spominje se i povratak Josea Mourinha na klupu Reala.

Pregovori s portugalskim trenerom navodno su u završnoj fazi, a Perez upravo u njemu vidi čovjeka koji bi mogao razbiti postojeće klanove i ponovno zavesti disciplinu.

Mourinho je tijekom prvog mandata u Madridu ostavio dubok trag, ali i izazvao brojne sukobe s velikim zvijezdama i medijima. Upravo zato mnogi u Španjolskoj vjeruju da ga Perez sada želi vratiti - kao trenera koji se neće bojati udariti na najveća imena u svlačionici.

No taj potez nosi i veliki rizik. Ako Mourinho ne uspije smiriti momčad, Real bi mogao ući u najturbulentnije razdoblje posljednjih dvadeset godina. Jedno je ipak jasno - nakon ovog ljeta Real Madrid više neće biti isti klub.