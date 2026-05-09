Florentino Perez povukao drastičan potez: Real nakon ovog ljeta više neće biti isti

Real Madrid nalazi se u možda najvećoj unutarnjoj krizi posljednjih desetljeća. Nakon još jedne sezone bez trofeja, iz Španjolske svakodnevno stižu priče o sukobima, podijeljenoj svlačionici, klanovima među igračima i potpunom gubitku kontrole unutar kluba. Sada je, čini se, Florentino Perez odlučio presjeći.
Prema informacijama bliskim klubu, predsjednik Reala spreman je tijekom ljeta napraviti brutalnu čistku u svlačionici, a velik broj igrača već je dobio jasnu poruku - vrata za odlazak širom su otvorena.
Perez više ne želi tolerirati kaos
Posljednjih mjeseci situacija u Madridu potpuno je eskalirala. Španjolski mediji pišu o međusobnim sukobima igrača, otvorenim problemima s trenerima i ozbiljno narušenim odnosima unutar momčadi.
Sve je kulminiralo fizičkim sukobom Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, nakon kojeg je urugvajski veznjak završio u bolnici, dok su obojica navodno kažnjena s po 500.000 eura.
U takvom okruženju rezultati su morali patiti, a Florentino Perez navodno smatra da je cijela situacija postala direktan udar na autoritet kluba i model po kojem Real funkcionira desetljećima.
'Vrata za odlaske iz Real Madrida širom su otvorena', tvrde izvori bliski klubu.
Velika imena na izlaznim vratima
Prema istim informacijama, u ozbiljnoj opasnosti da napuste Santiago Bernabeu nalaze se Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Fran Garcia, David Alaba i Dani Carvajal.
No u Madridu vjeruju da lista odlazaka tu neće stati.
Dio igrača navodno je već kontaktirao agente i zatražio da im počnu tražiti nove klubove, svjesni da bi mogli postati žrtve velike ljetne rekonstrukcije.
Florentino Perez navodno želi potpuno resetirati svlačionicu i ponovno uspostaviti hijerarhiju koja je, prema tvrdnjama španjolskih medija, posljednjih mjeseci potpuno nestala.
Mourinho kao čovjek za 'čišćenje' svlačionice
Sve ozbiljnije spominje se i povratak Josea Mourinha na klupu Reala.
Pregovori s portugalskim trenerom navodno su u završnoj fazi, a Perez upravo u njemu vidi čovjeka koji bi mogao razbiti postojeće klanove i ponovno zavesti disciplinu.
Mourinho je tijekom prvog mandata u Madridu ostavio dubok trag, ali i izazvao brojne sukobe s velikim zvijezdama i medijima. Upravo zato mnogi u Španjolskoj vjeruju da ga Perez sada želi vratiti - kao trenera koji se neće bojati udariti na najveća imena u svlačionici.
No taj potez nosi i veliki rizik. Ako Mourinho ne uspije smiriti momčad, Real bi mogao ući u najturbulentnije razdoblje posljednjih dvadeset godina. Jedno je ipak jasno - nakon ovog ljeta Real Madrid više neće biti isti klub.