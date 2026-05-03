Tottenham stigao do druge uzastopne pobjede i pobjegao iz zone ispadanja

Velika je to pobjeda za Tottenham koji je s ova tri boda pobjegao iz zone ispadanja. Spursi su sada sa 37 bodova na 17. mjestu s bodom više od West Hama. Golove vrijedne tri boda postigli su Gallagher i Richarlison. Počasni pogodak za domaćina postigao je Buendia.