Tottenham stigao do druge uzastopne pobjede i pobjegao iz zone ispadanja

U 35. kolu engleske Premier lige, Tottenham je na gostovanju s 2:1 svladao Aston Villu.
Velika je to pobjeda za Tottenham koji je s ova tri boda pobjegao iz zone ispadanja. Spursi su sada sa 37 bodova na 17. mjestu s bodom više od West Hama. Golove vrijedne tri boda postigli su Gallagher i Richarlison. Počasni pogodak za domaćina postigao je Buendia.
Pobjedi Tottenhama uvelike je pomogla odluka trenera Aston Ville Unaija Emeryja da izrotira cijelu momčad. Naime, ova utakmica Villi je stigla između dvije utakmice polufinala Europske lige protiv Nottingham Foresta.
Villa je u prvoj utakmici u Nottinghamu izgubila 0:1 te se nada da u četvrtak na domaćem terenu može napraviti preokret vrijedan velikog finala. Tottenham je takvu situaciju iskoristio i stigao do važne pobjede koja može donijeti ostanak u ligi.