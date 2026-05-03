Livaja je zabio sjajan gol, ali poništen je: Pogledajte što se dogodilo

Hajduk je tijekom utakmice zabio čak pet golova, ali su dva poništena zbog zaleđa.

Najprije je Sigur zatresao mrežu, no njegov pogodak nije priznat jer se nalazio u zaleđu.

Slična sudbina zadesila je i Marka Livaju u samoj završnici susreta. Pet minuta prije kraja i njegov gol poništen je zbog iste situacije. Bio bi to krasan gol, jer se Livaja najprije sjajnim driblingom oslobodio čuvara, a onda efektno pogodio mrežu Silića.