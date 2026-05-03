Inter svladao Parmu i potvrdio novi naslov prvaka

U 35. kolu talijanske Serie A, Inter je na domaćem terenu s 2:0 svladao Parnu. Time su Nerazzuri pobjegli Napoliju na 12 bodova prednosti tri kola prije kraja i potvrdili naslov prvaka.

Golove vrijedne trofeja postigli su Marcus Thuram i Henrik Mkhitarjan. Inter je u talijanskom prvenstvu dominantan od prvog kola te titula niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. O dominaciji Intera najbolje govori činjenica da najbolja dva strijelca lige (Martinez i Thuram) dolaze upravo iz njegovih redova.

Inter je i u finalu Kupa gdje će snage odmjeriti s Laziom, a jedina mrlja na sezonu je nastup u Ligi prvaka. Tamo je Inter s ukupnih 5:2 izbačen od norveškog Bodo/Glimta.