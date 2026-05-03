Torcida nakon pobjede najavila derbi s Dinamom: 'Gazi purgere, mrzim Dinamo'

Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo sedam minuta kasnije ponovno je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1:1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijelac za 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Bamba golom u 95. minuti.

U idućem kolu (subota 16.00, MAXSport 1) Hajduk će gostovati protiv Dinama na Maksimiru. Pred sami kraj utakmice s Varaždinom, Torcida je na tribinama na svoj način 'najavila' najveći hrvatski derbi.

Tako se s tribina Poljuda orilo 'Mrzim Dinamo' i 'Gazi, gazi purgere'.