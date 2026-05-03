Štimac i Zrinjski ostali bez naslova: Borac je novi prvak BiH

Gosti su puno bolje ušli u susret i već u uvodnim minutama zaprijetili preko Hrelje i Pascuala, no njihovi pokušaji nisu završili u okviru gola.

Sarajevo je prvi put ozbiljnije zaprijetilo sredinom prvog dijela, kada je Elezi snažno pucao s distance, ali je lopta prošla tik pokraj vratnice.

Ključni trenutak prvog poluvremena dogodio se u 32. minuti. Sudac Tomić pokazao je na bijelu točku nakon prekršaja Ignatkova nad Savićem, a Juričić je sigurno realizirao kazneni udarac i doveo Borac u vodstvo 1:0. Do odmora je bilo još nekoliko pokušaja na obje strane, ali rezultat se nije mijenjao. Na terenu je pritom bilo dosta nervoze, a žute kartone dobili su Hiroš i Elezi.

Sarajevo ostalo s igračem manje

U nastavku je Sarajevo zaigralo konkretnije. Kuprešak je imao dobru priliku početkom drugog poluvremena, no vratar Jurkas bio je siguran.

Borac je u 60. minuti mogao povećati prednost, ali je Ogrinec pogodio vratnicu. Deset minuta kasnije uslijedio je trenutak koji je dodatno usmjerio utakmicu. Joao Carlos dobio je izravni crveni karton zbog udaranja Pascuala laktom, što je potvrđeno i nakon VAR provjere.

Sarajevo je završnicu tako dočekalo s igračem manje. Domaći su smatrali da je situaciji prethodilo povlačenje Pascuala za dres, no sudac nije zaustavio igru.

Prije toga zaiskrilo je i nakon prekršaja Hiroša nad Elezijem. Nastala je gužva, a obojica su zaradila žute kartone. Do kraja utakmice bilo je prilika na obje strane. Mujkić je pokušao za Sarajevo, Vuković za Borac, ali promjene rezultata nije bilo.

Borac je pobjedom stigao do 76 bodova, 13 više od drugoplasiranog Zrinjskog, koji ima 63. Četiri kola prije kraja ta je prednost nedostižna, pa slavlje u Banjoj Luci može početi.