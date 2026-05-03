Garcia nakon pobjede Hajduka: 'Sada idemo pokušati svladati Dinamo'

Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo sedam minuta kasnije ponovno je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1:1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijelac za 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Bamba golom u 95. minuti.

Bila je to prva pobjeda Hajduka u SuperSport HNL-u nakon samo dva osvojena boda u posljednja tri kola. Strateg Splićana Gonzalo Garcia bio je zadovoljan prikazanim.

'Igrali smo dobro. Na početku smo pokušali nešto drugačije pa to nije najbolje izgledalo u prvih 20-ak minuta. Prema naprijed smo bili dobri, posebno nakon lošijeg početka. Kada smo uhvatili ritam postajali smo bolji i bolji. Stvarali smo puno šansi i dobro branili tranziciju protiv momčadi koja je jako opasna. Danas smo imali više energije. Drago mi je zbog Gabrića koji je debitirao jer je Šarlija osjećao bolove', započeo je Garcia.

Sljedeći tjedan Hajduk čeka derbi s Dinamom.

'Iako su već prvaci, a mi drugoplasirani, to je derbi. Ove godine nismo pobijedili u derbiju, a bili smo blizu. Idemo tamo pokušati pobijediti da pozitivno zaključimo sezonu', dodao je trener Splićana.