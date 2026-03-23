Thomas Müller otkrio svog favorita za Svjetsko prvenstvo - i nije izabrao Njemačku

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Thomas Müller tijekom Svjetskog prvenstva radit će kao televizijski komentator za Magenta TV, a uoči turnira otkrio je i tko je po njegovu mišljenju prvi favorit za naslov. Zanimljivo, legendarni njemački nogometaš nije izdvojio svoju reprezentaciju.
Bivši njemački reprezentativac, koji je trenutačno član Vancouver Whitecapsa u MLS-u, rekao je na događanju Magenta TV-a u Münchenu da njegov glavni favorit za osvajanje naslova ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku nije Njemačka, nego Španjolska.
'Uvijek su tu iste reprezentacije koje spadaju među favorite. Kad bih morao izdvojiti jednu momčad, moj je osjećaj Španjolska jer kao ekipa uvijek uspiju organizirati individualnu kvalitetu svojih igrača u vrlo skladnu i tečnu cjelinu', rekao je Müller.
Dodatno je pojasnio zašto upravo Španjolce vidi na vrhu. 'Imaju isti plan igre. Vidi se da je sve savršeno posloženo', dodao je.
Osim Španjolske, Müller je među glavnim kandidatima za naslov izdvojio i Francusku, za koju smatra da ima nevjerojatnu širinu i količinu talenta.
'Imaju golemo bogatstvo talenta. Bez problema bi mogli sastaviti tri reprezentacije za Svjetsko prvenstvo i na svaku bismo rekli: 'Uuu'', kazao je Müller.
Među reprezentacijama koje također vidi kao vrlo opasne naveo je Portugal, Argentinu i Njemačku.
Müller je za njemačku reprezentaciju upisao 131 nastup, uz 45 golova i 41 asistenciju. Posljednji put dres Njemačke nosio je 2024. godine, u četvrtfinalnom porazu od Španjolske na Europskom prvenstvu.