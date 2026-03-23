Thomas Müller otkrio svog favorita za Svjetsko prvenstvo - i nije izabrao Njemačku

Bivši njemački reprezentativac, koji je trenutačno član Vancouver Whitecapsa u MLS-u, rekao je na događanju Magenta TV-a u Münchenu da njegov glavni favorit za osvajanje naslova ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku nije Njemačka, nego Španjolska.

'Uvijek su tu iste reprezentacije koje spadaju među favorite. Kad bih morao izdvojiti jednu momčad, moj je osjećaj Španjolska jer kao ekipa uvijek uspiju organizirati individualnu kvalitetu svojih igrača u vrlo skladnu i tečnu cjelinu', rekao je Müller.

Dodatno je pojasnio zašto upravo Španjolce vidi na vrhu. 'Imaju isti plan igre. Vidi se da je sve savršeno posloženo', dodao je.