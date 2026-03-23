Klopp izgubio živce: 'To su izmislili idioti!'

Na medijskom događaju, na kojem su uz njega bili i Thomas Müller te Mats Hummels, Klopp je najprije dobio pitanje može li se u budućnosti zamisliti kao izbornik njemačke reprezentacije. Odgovorio je uz smijeh, ali i jasno poručio da o tome u ovom trenutku uopće ne razmišlja.

'Idemo odmah ravno u glavu. Trenutačno uopće ne razmišljam o tome. Tko zna što će donijeti sljedećih nekoliko godina, ali apsolutno nema nikakvih planova u tom smjeru', rekao je Klopp.

Bivšeg trenera Borussije Dortmund i Liverpoola već se godinama povezuje s klupom njemačke reprezentacije, no on je takve špekulacije više puta odbacio. Od početka 2025. radi kao globalni sportski direktor Red Bulla, s ugovorom do 2029. godine, dok Julianu Nagelsmannu ugovor s njemačkim savezom vrijedi do 2028.

'Objavljuju smeće i to me živcira'

Klopp je pritom priznao da donekle može razumjeti zašto ga se stalno povezuje s reprezentacijom, ali je potpuno drukčije reagirao kada su ga pitali o navodnom odlasku iz Red Bulla i mogućem preuzimanju Real Madrida.

'Trebamo razgovarati o tome. Kada je neka priča uopće priča? Kada netko uzme komad papira i nešto napiše? Ili kada zaista postoji nešto konkretno? Je li dovoljno da me Real Madrid stvarno nazvao i rekao: 'Florentino Pérez na telefonu! Jürgen, kako si?' Ili je dovoljno da OE24 - ne znam piše li to umjetna inteligencija ili ljudi - objavi nekakvo smeće? To me živcira', poručio je vidno uzrujani Klopp.

Nakon odlaska Xabija Alonsa početkom godine, Klopp se počeo spominjati kao jedan od mogućih kandidata za klupu Reala. O tome su pisali i pojedini ugledni mediji, no austrijski portal OE24 dodatno je raspirio priču senzacionalističkim napisima, što je očito posebno zasmetalo njemačkom treneru.

Pred okupljenim novinarima Klopp je odbacio svaku mogućnost kontakta s Realom.

'Sve je to potpuna besmislica. Real me nije nazvao nijednom, ni jedan jedini put u životu. Mogu onda odmah i u Atlético Madrid, najbolje paralelno. Oprostite, Madrid prvo mora nazvati', rekao je ironično.

'Idioti napišu, a drugi uskoče u vlak'

No pravi trenutak eksplozije uslijedio je kada je dobio pitanje o glasinama da bi uskoro mogao napustiti Red Bull. Tada je potpuno izgubio strpljenje.

'Isto su to napisali idioti - Salzburger Nachrichten. Novinar Salzburger Nachrichtena nema pojma. I onda svi drugi samo uskoče na taj vlak', rekao je Klopp, vidno bijesan.

Riječ je o glasinama koje su se pojavile krajem veljače, kada se počelo nagađati da bi mogao otići iz Red Bulla puno ranije nego što se očekivalo. Zanimljivo, upravo su Salzburger Nachrichten medij koji se smatra ozbiljnim i uglednim, zbog čega je Kloppov napad dodatno odjeknuo.