Juventus doživio blamažu, sada dvije ekipe prijete oduzeti im plasman u Ligu prvaka

Čak niti pobjedom u gostima kod Juventusa Verona nije mogla spasiti svoj status u Serie A. Klub u kojem igra i naš Domagoj Bradarić matematički nije imao što tražiti kod velikana talijanske lige, no svejedno im je zagorčao život.

U 34. minuti golom Kierona Bowieja Verona je povela s 1-0. Stajao je taj rezultat na semaforu do 62. minute kada je gol za 1-1 postigao Dušan Vlahović. Međutim, do kraja utakmice Juventus nije uspio zabiti gol drugoj najlošijoj momčadi lige ove sezone.

Situacija u kojoj se sada Juventus nalazi je da ima 65 bodova na četvrtom mjestu, no iza njih je Como koji ima 62, dok Roma ima 61 i utakmicu manje. Ukoliko bi Juventus negdje kiksao, a Como došao na isti broj bodova, momčad Martina Baturine bi bila iznad Juventusa zbog boljeg međusobnog omjera.

Roma bi pak s pobjedom došla tek na jedan bod od Juventusa, a tu bi onda Juventusu bio dovoljan remi, uz pobjedu Rome, da ih Roma preskoči. Iako su vjerovali da su sigurni putnici u Ligu prvaka, Juventus je prosuo bodove u utakmici koju su svi označili kao sigurnom za upisivanje pobjede.