Garcia o igraču Hajduka: Mrzio me na početku sezone, ali bilo bi mu pametno da produži s nama

Splićani su do tri boda stigli u zahtjevnoj utakmici u kojoj su gosti rano poveli, no domaćin je u nastavku pokazao više i zasluženo okrenuo rezultat.

Utakmicu je obilježio i rijedak trenutak - po prvi put u povijesti lige na suprotnim stranama stajala su braća kao vratari, Toni Silić za Hajduk i Josip Silić za Varaždin.

'Ovaj put sam bio sretan, pristup je bio pravi'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia napokon je dočekao pobjedu protiv momčadi Nikole Šafarića, i to iz osmog pokušaja.

'Imali smo puno remija, a često sam osjećao da smo mogli i pobijediti. U prvoj ovosezonskoj utakmici nismo bili dobri, ali u iduće dvije smo zaslužili više. Danas smo opet bili bolji i slavili, ali bilo je jako teško', rekao je Garcia.

Posebno je istaknuo pristup svoje momčadi.

'Zadovoljan sam. Prije sam bio ljut jer se ne smije događati da netko želi pobjedu više od nas. Mi smo Hajduk, to je ovdje nedopustivo. Ovaj put sam bio sretan, bilo je jako dobro. Puno smo stvarali i kreirali. Nije bilo lako, ali sam uživao.'

Pohvale mladom Gabriću i komentar braće Silić

Garcia je pohvalio i mladog Roka Gabrića koji je ušao na poluvremenu.

'Sve je zatvorio u obrani, a nije mu bilo lako ući. Radio je i trenirao dobro, a ovo mu je prvi put da igra na ovom stadionu. Sretan sam zbog njega, igrao je jer je to zaslužio, a ne zato što je mlad.'

Osvrnuo se i na zanimljiv vratarski dvoboj.

'Tonijev brat je odigrao sjajnu utakmicu, sigurno mu je lijepo bilo doći kući. Roditelji moraju biti ponosni', dodao je.

Poruka Melnjaku: 'Bilo bi pametno da produži'

Na kraju je komentirao i pojedince, posebno Darija Marešića i Darija Melnjaka.

'Darija jako dobro poznajem, bio je vrlo dobar. Sretan sam što je u Hajduku. Mora se još prilagoditi jer je ovdje drugačije nego u Istri.'

Posebno zanimljiv bio je njegov komentar o Melnjaku.

'Melnjak me vjerojatno mrzio na početku sezone, ali Hrgović je bio sjajan. Melnjak je fantastičan momčadski igrač, ali i vrlo kvalitetan. Luksuz ga je imati s nama. Znam neke stvari i mislim da bi mu bilo pametno produžiti ugovor. Jako nam je bitan', poručio je Garcia.