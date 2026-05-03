Strašni Vinicius večeras odgodio proslavu Barcelone

Četiri kola prije kraja sezone Real zaostaje 11 bodova za Barcelonom te teorija o obratu i dalje živi. Odluka bi mogla pasti iduće nedjelje kada se na Camp Nou igra veliki derbi, u goste Barceloni dolazi upravo Real.

Skoro sat vremena je Espanyol odolijevao favoritu iz Madrida, a onda je sve riješio Vinicius Junior s dva vrlo lijepa pogotka, u 55. i 66. minuti, za odlazak Reala na 2-0 i osiguravanje tri boda. Negativan niz Espanyola je nastavljen i ta je momčad i dalje bez ligaške pobjede u 2026. godini.

Nogometaši Betisa sve su sigurniji na petom mjestu ljestvice nakon domaće pobjede 3-0 protiv Ovieda u utakmici 34. kola. Oviedo je ostao na posljednjem mjestu te je njegova situacija u samoj završnici sezone sve kompliciranija. Četiri kola prije kraja gotovo da samo teorija ostaje kao posljednja šansa za Oviedo.

Gosti iz Ovieda uopće nisu odigrali lošu utakmicu u Sevilli, ali su uporno propuštali šanse. S druge strane Betis je bio daleko bolji pri realizaciji, dva pogotka je dao Cucho Hernandez, a jedan Ezzalzouli za uvjerljivo seviljsko slavlje.

Nogometaši Rayo Vallecana pobijedili su u gostima Getafe 2-0, ali su unatoč tome ostali na 11. mjestu ljestvice. Rayo Vallecano, koji istovremeno vodi borbu za osvajanje Konferencijske lige ove sezone, poveo je u 38. minuti golom Camella. Domaćin je mogao izjednačiti u 63. minuti, ali Armabarri nije realizirao jedanaesterac.

Getafe je kažnjen deset minuta kasnije kada je Nteka bio strijelac drugog gostujućeg gola za konačnih 2-0 Rayo Vallecana.

U prvom nedjeljnom susretu 34. kola nogometaši Celte su pred svojim navijačima u Vigu zasluženo svladali Elche s 3-1. Nakon pola sata igre Celta je stvorila veliku prednost od dva pogotka. U 14. minuti je Alvarez doveo domaćina u vodstvo, dok je u 30. minuti Iago Aspas, najbolji strijelac u klupskoj povijesti, bio strijelac za 2-0.

Smirila je potom Celta utakmicu u ostatku dvoboja, a gosti su se ponadali u 82. minuti kada je Andre Silva pogodio s bijele točke i time smanjio na 1-2. Gostujuća nada je trajala vrlo kratko jer je u 85. minuti Borja Iglesias, nakon lijepe domaće akcije, zabio za konačnih 3-1.

Celta se učvrstila na šestom mjestu ljestvice, dok je Elche ostalo na 14. poziciji te i dalje ima nemirne snove uoči same završnice sezone.

Kolo će u ponedjeljak zatvoriti Sevilla - Real Sociedad.