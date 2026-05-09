Navijačima Hajduka ostavljena gnjusna poruka uoči derbija: Evo što piše

Maksimir je praktički rasprodan za današnju utakmicu; ostalo je tek još nešto malo karata za jedan sektor tribine sjever gore.

Na derbiju se očekuje oko 20.000 navijača od čega će nešto više od tisuću biti Hajudkovih na južnoj tribini. Oni putu prema Zagrebu od jutarnjih sati, a na autocesti ih je dočekala gnjusna poruka.

Kako piše Dalmatinski portal, na nadvožnjaku autoceste A1 kod Gospića osvanula je poruka 'Sve ćemo vam prste polomiti, a ne samo tri'.

U Lici je dosta jaka navijačka baza Dinama pa se pretpostavlja da su Dinamovi navijači na ovaj način nastavili sukob s Torcidom. Podsjetimo, nedavno su procurile informacije da je Torcidin zagrebački ogranak Grobarima odavao informacije o BBB-ima zbog čega je Torcida Zagreb ugašena, a njezini članovi brutalno pretučeni.