Porsche gasi tvornice u Zagrebu i Čakovcu: Veliki broj ljudi ostaje bez posla

Njemačka kompanija gasi Cellforce Group, Porsche eBike Performance i Cetitec, a u službenom priopćenju među pogođenim lokacijama navode se i Zagreb te Hrvatska, prenosi Autoklub .

Najveću pozornost privlači slučaj Porsche eBike Performancea, jer se hrvatski trag veže uz nekadašnji Greyp, tvrtku za električne bicikle koju je osnovao Mate Rimac. Porsche je najprije ušao u Greyp, a potom ga u potpunosti preuzeo. Nakon spajanja s njemačkim Fazuaom nastala je struktura Porsche eBike Performancea, koja je razvijala pogonske sustave za električne bicikle pod markama Fazua i Porsche.

Hrvatski dio tog poslovanja povezan je sa zagrebačkom adresom u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića. Prema podacima servisa CompanyWall, Porsche eBike Performance d.o.o. registriran je još 2008. godine i ima 124 zaposlenih, koji bi sada mogli ostati bez posla.

Pogođen i Čakovec



Porsche u priopćenju ne navodi zaseban broj zaposlenih po lokacijama, već ističe da zatvaranje operacija u Ottobrunnu i Zagrebu pogađa oko 360 ljudi. Ipak, jasno je da je zagrebački dio nekadašnjeg Greypa izravno zahvaćen odlukom Porschea da izađe iz razvoja pogonskih sustava za e-bicikle.



Druga hrvatska poveznica je Cetitec d.o.o. iz Čakovca, softverska tvrtka specijalizirana za računalno programiranje i razvoj komunikacijskog softvera za automobilsku industriju. Prema javno dostupnim podacima, sjedište joj je u Ulici bana Josipa Jelačića u Čakovcu, a vlasnik je njemački Cetitec GmbH. Porsche navodi da gašenje Cetiteca pogađa oko 60 zaposlenih u Njemačkoj i oko 30 u Hrvatskoj.

Čakovečka priča počela je kao CET, odnosno Cutting Edge Technologies, tvrtka koju je pokrenuo Bojan Kolmanić, razvojni inženjer s iskustvom u ugradbenom softveru i elektroničkim komponentama za automobilsku industriju.



Povratak osnovnom poslu

Njemački Cetitec preuzeo ju je 2019. godine, nakon čega je nastavila poslovati kao Cetitec d.o.o. i razvijati softver za Porsche i širu Volkswagen grupu. CompanyWall danas navodi 37 zaposlenih u toj hrvatskoj tvrtki, što je blizu broju od oko 30 radnih mjesta koja Porsche spominje kao pogođena u Hrvatskoj.

Porsche eBike Performance d.o.o. i Cetitec d.o.o. povezuje to što su obje tvrtke bile dio Porscheova širenja izvan tradicionalne proizvodnje sportskih automobila. Upravo taj dio poslovanja sada se reže nakon što se kompanija našla pod pritiskom slabijih poslovnih rezultata i osjetno manje zarade.

Novi šef Porschea Michael Leiters poručuje da se tvrtka mora ponovno usredotočiti na osnovni posao - automobile. Za Hrvatsku to znači kraj dviju poslovnih priča povezanih s Porscheom i velik broj radnih mjesta koja su se našla pod upitnikom.