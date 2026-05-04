Nijemci: PSG želi Kanea, ali postoji važan detalj

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Paris Saint-Germain već slaže planove za ljetni prijelazni rok, a među glavnim željama nalazi se zvijezda Bayerna Harry Kane.
Ipak, iako interes postoji, realizacija takvog transfera čini se vrlo malo vjerojatnom. Prema informacijama koje donosi Sport Bild, odnosno novinar Christian Falk, PSG aktivno razmatra dovođenje vrhunskog napadača i Kane se nalazi visoko na njihovoj listi.
U pariškom klubu navodno već neko vrijeme štede za veliki transfer napadača svjetske klase, a tržište ne nudi previše takvih imena. Upravo zato Kane predstavlja idealan profil.
No ključ cijele priče nije u željama PSG-a, već u Bayernu. Njemački velikan u ovom trenutku kontrolira situaciju i nema nikakvu namjeru pustiti svog najboljeg napadača. Kaneov ugovor traje do ljeta 2027., što dodatno komplicira bilo kakav pokušaj transfera.
Iako bi PSG mogao pokušati s velikom financijskom ponudom, izvor blizak klubu smatra da je odlazak iz Bayerna vrlo malo vjerojatan. Naprotiv, sve upućuje na suprotan scenarij, a to je produženje ugovora. U Bayernu Kanea vide kao ključnu figuru projekta i teško je zamisliti da bi ga se odrekli, čak i uz izdašnu ponudu iz Pariza.