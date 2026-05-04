Nijemci: PSG želi Kanea, ali postoji važan detalj

Ipak, iako interes postoji, realizacija takvog transfera čini se vrlo malo vjerojatnom. Prema informacijama koje donosi Sport Bild, odnosno novinar Christian Falk , PSG aktivno razmatra dovođenje vrhunskog napadača i Kane se nalazi visoko na njihovoj listi.

U pariškom klubu navodno već neko vrijeme štede za veliki transfer napadača svjetske klase, a tržište ne nudi previše takvih imena. Upravo zato Kane predstavlja idealan profil.

No ključ cijele priče nije u željama PSG-a, već u Bayernu. Njemački velikan u ovom trenutku kontrolira situaciju i nema nikakvu namjeru pustiti svog najboljeg napadača. Kaneov ugovor traje do ljeta 2027., što dodatno komplicira bilo kakav pokušaj transfera.

Iako bi PSG mogao pokušati s velikom financijskom ponudom, izvor blizak klubu smatra da je odlazak iz Bayerna vrlo malo vjerojatan. Naprotiv, sve upućuje na suprotan scenarij, a to je produženje ugovora. U Bayernu Kanea vide kao ključnu figuru projekta i teško je zamisliti da bi ga se odrekli, čak i uz izdašnu ponudu iz Pariza.