Klopp ne želi Real Madrid: Čeka poseban posao

Kako piše španjolski AS, njemački trener jasno je usmjerio fokus na jedan drugi, dugoročni cilj. Bivši menadžer Liverpoola navodno čeka priliku preuzeti njemačku reprezentaciju, ali bez ikakve žurbe i pritiska.

Poštuje Nagelsmanna i ne želi žuriti

Prema istim navodima, Klopp ima veliko poštovanje prema aktualnom izborniku Julianu Nagelsmannu i njegovom radu, zbog čega ne želi stvarati dodatni pritisak niti ubrzavati eventualnu smjenu.

Upravo zato spreman je čekati pravi trenutak kako bi preuzeo reprezentaciju svoje zemlje, što se već neko vrijeme spominje kao njegov dugoročni plan. Iako se Kloppovo ime povezivalo s klupom Reala, AS tvrdi da takva opcija trenutačno ne postoji. Njemački stručnjak ne razmatra preuzimanje madridskog velikana sljedeće sezone.

Time je dodatno pojačana teza da Klopp nakon Liverpoola pažljivo bira sljedeći korak i da mu klupski angažman u ovom trenutku nije prioritet.