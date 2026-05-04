Bizarne scene u Prvoj NL: Pogledajte kako je igrač Dugopolja slomio stolicu na tribini

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Dugopolje je u 29. kolu Prve NL pobijedilo Cibaliju kod kuće 2:1 i ostalo u igri za plasman u SHNL.
Domaćini su poveli u 23. minuti preko Zdunića. Gosti su izjednačili golom Bobana u 31., a veliku pobjedu Dugopolju donio je Balić u 35. minuti.
Bizarna situacija dogodila se u samoj završnici utakmice. Igrala se 89. minuta kad je Roko Kurtović napucao loptu na tribinu u želji da očisti opasnost. Udarac je bio toliko jak da je slomio stolicu, koju je jedan gospodin, razgovarajući pritom na mobitel, pokušao popraviti.
Ostali gledatelji na tribini su sa smijehom promatrali situaciju, a ubrzo su i proslavili pobjedu Dugopolja koje je sad pet bodova od vodećeg Rudeša.