Mourinho i Franjo Ivanović igraju sezonu kakva je viđena samo tri puta u povijesti nogometa

Momčad koju vodi Jose Mourinho, a za koju igra hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, mogla bi završiti sezonu bez ijednog poraza - i ostati bez titule prvaka.

Benfica je na korak od završetka prvenstva bez poraza. Do kraja su ostala još dva kola protiv Brage i Estorila, u kojima se ne očekuju kiksevi.

No unatoč tome, naslov je već praktički izgubljen.

Porto je osigurao prvo mjesto s šest bodova prednosti i boljim međusobnim omjerom. Ključna razlika krije se u broju pobjeda - Porto ih ima znatno više, dok je Benfica skupo plaćala velik broj remija.

Trenutačno Porto ima 27 pobjeda, četiri remija i jedan poraz, dok Benfica ima 22 pobjede i čak 10 remija - bez ijednog poraza.

U dresu Benfice ove sezone važnu ulogu ima i hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, koji je dio momčadi koja bi mogla ući u povijest na vrlo neobičan način.

Povijest pamti samo tri takva slučaja

Ovakav scenarij iznimno je rijedak u nogometu.

Prvi put dogodio se upravo Benfici 1978. godine, kada je ostala bez titule protiv Porta unatoč tome što nije izgubila nijednu utakmicu.

Iste godine sličnu sudbinu doživjela je i talijanska Perugia, koja je završila druga iza Milana iako je sezonu odigrala bez poraza - uz čak 19 remija.

Treći poznati slučaj dogodio se 1986. godine, kada je Galatasaray bez poraza ostao bez naslova, izgubivši ga od Bešiktaša zbog lošije gol-razlike.

Ako Benfica zadrži niz bez poraza do kraja, postat će tek četvrti takav slučaj u povijesti najjačih europskih liga - i jedan od najneobičnijih u modernom nogometu.

Za Mourinha i njegovu momčad to bi bio rekord o kojem će se pričati - ali s gorkim okusom.