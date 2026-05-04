Bild otkriva: Dortmund donio odluku o Kovaču

Kako piše njemački Bild, interna analiza jasno je pokazala da odgovornost za slabije partije ne leži na treneru, već na igračima.

Posebno se ističe kako su pojedine zvijezde djelovale bezvoljno, a kao jedan od primjera navodi se Serhou Guirassy. U klubu smatraju da je Kovač iz postojećeg kadra izvukao maksimum: osigurao je plasman u Ligu prvaka i na korak je do druge uzastopne pozicije doprvaka.

Plan za novi ugovor bez pritiska

Prema istim navodima, vodstvo Borussije već priprema razgovore s hrvatskim trenerom koji bi se trebali održati tijekom ljeta. Cilj je produžiti njegov ugovor prije isteka, i to najmanje do 2028. godine.

Riječ je o potezu koji je u skladu s dugoročnom politikom kluba. U Dortmundu ne žele ulaziti u sezonu s trenerom kojem ugovor istječe, kako bi se izbjegle dodatne tenzije i potencijalni alibiji unutar svlačionice. Kovač je momčad preuzeo u veljači 2025., naslijedivši Nurija Sahina, a već je ranije dobio povjerenje uprave produženjem ugovora do 2027. godine.

Jasna podrška iz vrha kluba

Da Kovač uživa puno povjerenje, potvrdio je i sportski direktor Ole Book nakon poraza od Borussije Mönchengladbach.

'Već smo jasno pokazali koliko vjerujemo u Niku. Iznimno rado surađujem s njim. Pitali su me to i prije utakmice i tada sam se izrazio vrlo pozitivno. Ovaj poraz tu ništa ne mijenja', poručio je Book.

Interes iz Engleske, ali Kovač ne želi otići

Iako je tijekom sezone bio pod povećalom velikih klubova iz Premier lige, čini se da odlazak nije opcija. Kako navodi Sport Bild, Kovač želi ostati u Dortmundu unatoč interesu Chelseaja, Tottenhama i Manchester Uniteda.

Engleski velikan s Old Trafforda navodno je bio najkonkretniji u pokušajima uspostave kontakta, no ta priča u ovom trenutku više nije aktualna.