Nova sramota za Chelsea: Kod kuće ga deklasirala 16. momčad lige

M.Š / HINA

04.05.2026 u 19:04

Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Nogometaši Nottingham Foresta praktički su osigurali ostanak u engleskoj Premier ligi 3-1 gostujućom pobjedom protiv Chelseaja u 35. kolu.

Awoniyi (2, 52) s dva i Igor Jesus (15-11m) s jednim golom odveli su "šumare" do velike prednosti, da bi Joao Pedro (90+3) na samom kraju utakmice ublažio poraz domaćih koji su tako izgubili šestu prvenstvenu utakmicu zaredom, ali ipak nisu i šesti put zaredom ostali bez postignutog gola.

Bila je to zaista blijeda izvedba momčadi iz Londona čiji su navijači vrlo rano krenuli napuštati stadion. S druge strane, Forest je bio nemilosrdan sa svojom rezervnom momčadi. Onu udarnu čuvaju za polufinale Europa lige.

Nottingham je i dalje 16. na ljestvici, ali sada ima 42 boda, šest više od 18. West Ham Uniteda, koji je u zoni ispadanja, dok je Chelsea deveti sa 48 bodova.

Vodi Arsenal sa 76 bodova, šest manje uz dvije utakmice manje ima drugi Manchester City koji kasnije u ponedjeljak gostuje kod Evertona.

