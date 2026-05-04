Cijeli Madrid bijesan na Mbappea: Evo što je rekao trener Reala o šokantnom potezu Francuza

Četiri kola prije kraja sezone Real zaostaje 11 bodova za Barcelonom te teorija o obratu i dalje živi. Odluka bi mogla pasti iduće nedjelje kada se na Camp Nou igra veliki derbi, u goste Barceloni dolazi upravo Real.

Skoro sat vremena je Espanyol odolijevao favoritu iz Madrida, a onda je sve riješio Vinicius Junior s dva vrlo lijepa pogotka, u 55. i 66. minuti, za odlazak Reala na 2:0 i osiguravanje tri boda. Negativan niz Espanyola je nastavljen i ta je momčad i dalje bez ligaške pobjede u 2026. godini.

Uoči susreta, već lošu atmosferu u Madridu dodatno je pokvario Mbappe. Mbappe se ponovno ozlijedio uoči utakmice protiv Betisa i zbog toga nije igrati protiv Espanyola, a vrlo vjerojatno neće ni u nadolazećem El Clasicu.

Ono što je izazvalo reakcije je činjenica da je napadač otputovao s djevojkom Ester Exposito na odmor u Italiju, a fotografije s večere i jahte brzo su se proširile društvenim mrežama. Navodno su i neki suigrači ostali iznenađeni njegovim ponašanjem, smatrajući ga neprimjerenim s obzirom na situaciju u klubu i njegov oporavak od ozljede

Situaciju s Mbappeom komentirao je trener Alvaro Arbeloa.

'Plan oporavka ozlijeđenih igrača već je pod nadzorom liječničke službe Real Madrida, koja odlučuje kada dolaze u Valdebebas, a kada ne. Svaki igrač sam odlučuje što će raditi u slobodno vrijeme i ja se u to ne mogu miješati', kratko je rekao Arbeloa.