Dinamovac potvrdio da se u reprezentaciju ne vraća

S obzirom na igre Mihe Zajca u Sloveniji mnogi žale za njegovom čvrstom odlukom da se ne vrati u slovensku reprezentaciju.

Donio je Zajc tu odluku još prije koju godinu, kada ga je tadašnji izbornik Matjaž Kek 'zaboravio' voditi na EURO 2024.

Keka više nema, stigao je Boštjan Cesar, ali Zajc je čvrst u svojoj odluci, što je potvrdio u razgovoru za Sportal.

Ljudi o tome imaju svoje mišljenje, ali ja sam polazio prije svega od sebe i svojih osjećaja. Volim sam donositi odluke i preuzeti odgovornost za svoje postupke. To je bila moja osobna odluka. Istina je, sa izbornikom sam se našao na kavi i razgovarali smo, ali u ovom trenutku ne bih ulazio u detalje o čemu je bilo riječi. To ne bi bilo pošteno s moje strane. Drago mi je, međutim, da smo razgovarali otvoreno i opušteno. Stojim iza onoga što sam rekao izborniku. Odluka je takva kakva jest, a reprezentaciji i izborniku želim sve najbolje. Nadam se da će uspjeti sastaviti što bolju momčad i ostvariti što bolji rezultat, kako u sljedećim utakmicama, tako i u nadolazećim kvalifikacijama za veliko natjecanje, EURO 2028.

Je li vam nakon ove odluke, da se nećete vratiti u slovensku reprezentaciju, lakše? Osjećate li se rasterećeno?

To me oslobađa jer je to moja odluka. Sretan sam kada donesem odluku iza koje stojim. Ponekad moraš preuzeti odgovornost, čak i ako se to ne sviđa svima. Ne možeš svima biti po volji i ne možeš zadovoljiti sve. Možda je ova odluka nekoga natjerala na razmišljanje, možda se nekome ne sviđa, ali ja to tako osjećam. To sam rekao i izborniku. Uvijek ću preuzeti svoj dio odgovornosti. Sada idem dalje i potpuno sam fokusiran na sebe i svoju klupsku karijeru. A vrijeme će pokazati što donosi budućnost.

Znači li to da niste potpuno zatvorili vrata reprezentaciji? Biste li se mogli vratiti ako, hipotetski, zadržite vrhunsku formu i za nekoliko godina, uz nekog drugog izbornika?

Ne znam. O tome nisam razmišljao. Više sam fokusiran na to kako se sada osjećam. Treba vidjeti i u kakvom ću stanju biti za nekoliko godina. Trenutačno je ovakva moja odluka, a za dalje ćemo vidjeti.

Što se tiče klupske karijere, sezona vam gotovo nije mogla završiti bolje. U Hrvatskoj vas obožavaju, postali ste jedan od ključnih igrača prvaka Dinama, a u nekim anketama navijači vas smatraju i igračem koji je ostavio najveći dojam ove sezone.

Ponosan sam što sam u tako kratkom vremenu stekao takve simpatije, ali nisam osoba kojoj su pohvale i nagrade najvažnije. Na kraju, nogometaša najviše određuje to tko pobjeđuje, a tko gubi. Drago mi je što su u Hrvatskoj prepoznali moj trud. To je otišlo toliko daleko da su mi predsjednik, trener i suigrači povjerili i kapetansku traku. Ponekad to znači više od gola - biti netko kome se vjeruje i tko može pomoći drugima. Na to sam zaista ponosan.