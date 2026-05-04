Kaos u Realu, zvijezda poručila: 'Ako Mourinho dođe, odlazim'

Potraga Real Madrida za novim trenerom mogla bi izazvati ozbiljan potres u svlačionici. Jose Mourinho jedan je od glavnih kandidata Florentina Pereza, no njegov mogući povratak ne oduševljava sve u klubu.
Prema navodima španjolskih medija, jedna od najvećih zvijezda Reala, Thibaut Courtois, jasno je dao do znanja što misli o toj opciji.
‘Ako Mourinho dođe, odlazim’
Belgijski vratar navodno je poručio da bi napustio klub u slučaju da Mourinho preuzme momčad.
‘To je Mourinhov stil: radi puno prekršaja i igra jako loše’, rekao je Courtois još ranije, jasno pokazujući koliko mu ne odgovara takav pristup.
Mourinho velika želja, ali i veliki rizik
Florentino Perez traži rješenje za klupu nakon razočaravajuće sezone, a Mourinho je jedno od imena koje ozbiljno razmatra.
Portugalac je već vodio Real od 2010. do 2013. godine i u tom razdoblju osvojio tri trofeja, ali još važnije - prekinuo je dominaciju Barcelone i postavio temelje za kasnije uspjehe u Ligi prvaka.
Ipak, njegov povratak očito nosi i rizik.
Odluka koja može promijeniti svlačionicu
Courtois je u Real stigao 2018. godine i jedan je od ključnih igrača momčadi, pa bi njegov eventualni odlazak bio ozbiljan udarac za klub.
Upravo zato odluka o novom treneru neće biti samo taktičko pitanje, već i potez koji može značajno utjecati na atmosferu u svlačionici.
Hoće li Perez riskirati i dovesti Mourinha ili će izbjeći mogući sukob - odgovor bi mogao odrediti budućnost Reala.