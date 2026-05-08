veliko ime

Modriću u Milan stiže jedan od najplaćenijih igrača Reala

N.M.

08.05.2026 u 15:40

David Alaba Izvor: EPA / Autor: Julio Munoz
Milan je započeo razgovore s poznatim nogometnim agentom Pinijem Zahavijem o mogućem dolasku Davida Alabe, 33-godišnjeg braniča Real Madrida kojem ugovor istječe na kraju sezone.

Čelnici Milana traže pojačanja za nastavak slaganja momčadi, a jedna od najzanimljivijih opcija na tržištu mogao bi biti David Alaba. Austrijskom reprezentativcu ugovor s Real Madridom istječe na kraju sezone, što znači da bi na San Siro mogao stići bez odštete.

Prema pisanju Goal.coma, predstavnici Milana sastali su se s Pinijem Zahavijem u klupskim prostorijama kako bi razgovarali o mogućim transferima. U početku se navodno spominjao Robert Lewandowski, 37-godišnji napadač Barcelone, ali njegovi financijski zahtjevi pokazali su se previsokima za talijanski klub.

Zbog toga se Milan okrenuo drugom Zahavijevu klijentu - Davidu Alabi. U klubu tu situaciju vide kao potencijalno vrlo dobru priliku, osobito zato što bi iskusni branič mogao doći bez plaćanja odštete. Sličnim je putem prošle sezone u Milan stigao i Luka Modrić, koji je godinama dijelio svlačionicu s Alabom u Real Madridu.

Alaba je igrač velikog iskustva i pobjedničkog pedigrea. Tijekom karijere osvajao je najveće trofeje s Bayernom i Real Madridom, uključujući Ligu prvaka, a Milanu bi donio mirnoću, kvalitetu i taktičku fleksibilnost. No, problem predstavlja njegova plaća jer je trenutačno jedan od najplaćenijih igrača Reala.

Njegova svestranost posebno je važna. Alaba može igrati kao stoper, lijevi bek i defenzivni vezni, što je profil igrača koji trener Massimiliano Allegri iznimno cijeni. Za Milan bi to značilo dodatnu širinu u kadru i više rješenja u obrani, ali i u izgradnji igre.

Ozljede su najveća briga

Ipak, u Milanu su svjesni da potencijalni transfer nosi i ozbiljan rizik. Alaba je posljednjih sezona imao dosta problema s ozljedama i često je bio izvan terena, pa se u klubu pitaju može li izdržati ritam zahtjevne sezone u Serie A i europskim natjecanjima.

U ovoj i prošloj sezoni ukupno je skupio 28 nastupa, što dodatno pojačava oprez. Milan zato mora dobro procijeniti je li riječ o prilici koju vrijedi iskoristiti ili o transferu koji bi mogao donijeti više problema nego koristi.

