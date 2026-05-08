Kovačević otkrio u kakvom je stanju McKenna uoči derbija: Volio bih da moja ekipa...

Mario Kovačević je danas u Maksimiru održao press konferenciju na kojoj je najavio utakmicu i otkrio stanje u momčadi. Evo što je rekao Dinamov trener.

'Stanje u momčadi je dobro čim smo vratili naslov u Zagreb. Dobro treniramo, McKenna je trenirao i bit će i on u konkurenciji. Zajc se vratio, svi drugi su dobro. Zebić je u ozbiljnoj konkurenciji da zaigra od prve minute i svi se veselimo utakmici', rekao je u uvodu.

Koliko je manji pritisak u derbiju budući da je naslov osiguran?

Kad vidite da će stadion biti pun, onda nema lagane utakmice, a osobito protiv Hajduka. Dobro je da smo osigurali naslov, ali sutra razmišljamo samo o pobjedi da krenemo što jače od prve minte.

Kako do kraja ove tri utakmice i finale Kupa?

Ovi koji će manje igrati će dobiti više prililka. Svaka utakmica je prilika za dokazivanje, ali o tom po tom. Nama je fokus samo derbi, a kasnije će biti vremena za sve.

Je li dobro da je derbi prije finala Kupa?

Sigurno da je, ostat ćemo dobro u fokusu. Dobro će nam doći ovaj derbi za finale Kupa, imat ćemo dovoljno vremena da se pripremimo za Rijeku i to finale.

Ako možemo malo izaći iz okvira derbija, gledali smo PSG i Bayern. Koje su neke stvari iz njihove igre koje biste voljeli prakitcirati?

To su dvije trenutačno najbolje momčadi u Europi. Ta brzina Pariza, za kojeg sam mislio da je favorit, pokazala je da su bolji. Mi smo nekako na tragu što se tiče golova, ali... Volio bih kad bismo mogli igrati tako brzo kao oni.

Hajduk?

Ne bavimo se njima previše, samo sobom. Naravno da imaju kvalitetu. Morate cijeniti momčad koja ima Livaju i Rebića. Imaju kvalitetu prema naprijed, ali igramo doma. Pokazali smo da možemo s njima i samo je bitno da smo mi na sto posto. Idemo što prije zabiti gol pa će nam biti lakše, ali moramo paziti na njihove najkvalitetnije igrače.