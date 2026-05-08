Igrači Reala se sprdaju s trenerom: Evo koji su mu nadimak dali

Prema navodima stranih medija, igrači Real Madrida počeli su koristiti vrlo neugodan nadimak kada govore o svom aktualnom treneru Alvaru Arbeloi. Navodno ga pojedini nogometaši tijekom utakmica nazivaju 'čunjem', što jasno pokazuje koliko su odnosi u svlačionici narušeni.

Arbeloa je u siječnju preuzeo prvu momčad nakon odlaska Xabija Alonsa s klupe Real Madrida. Prije toga vodio je Castillu, rezervnu momčad madridskog velikana, no posao u svlačionici prepunoj zvijezda pokazao se iznimno zahtjevnim.

Situacija je, prema istim informacijama, eskalirala u četvrtak, kada su se Federico Valverde i Aurelien Tchouameni navodno fizički sukobili. Taj incident dodatno je ogolio probleme u momčadi i otvorio pitanje Arbeloinog autoriteta.

Arbeloa izgubio autoritet?

Posebno neugodno za Arbelou zvuče tvrdnje da je čak šest igrača odbilo razgovarati s njim tijekom treninga. U klubu se, prema svemu sudeći, sve više stječe dojam da se samo čeka kraj sezone.

Dio igrača navodno je već ranije bio nezadovoljan njegovim pristupom, posebno zbog nedostatka napadačke ambicije. Zbog toga su ga, kako se tvrdi, još tada počeli nazivati 'čunjem', a sada se taj nadimak proširio među dijelom svlačionice.

Sve to upućuje na ozbiljan problem za Real Madrid: Trener kojem igrači ne vjeruju teško može zadržati kontrolu nad momčadi, pogotovo u klubu u kojem se svaki potres vrlo brzo pretvara u veliku krizu.