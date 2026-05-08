Gotovo svi igrači Bayerna nakon ispadanja objavili istu poruku: Znate li što ona znači?

Bayern je teško podnio ispadanje od PSG-a, ali iz Münchena nakon bolnog poraza nije stigla poruka raspada, nego zajedništva. Gotovo svi igrači koji su se oglasili na društvenim mrežama napisali su isto: 'Mia san mia'.
Za navijače Bayerna to nisu samo tri riječi. To je klupski identitet, stav i podsjetnik na ono čime se bavarski velikan vodi desetljećima - i kada osvaja trofeje, i kada se mora nositi s jednim od težih europskih poraza.
Nije talijanski, nego bavarski dijalekt
Fraza 'Mia san mia' dolazi iz bavarskog dijalekta i doslovno znači 'Mi smo mi'. U širem smislu, mogla bi se prevesti i kao 'To smo što smo'.
No doslovan prijevod ne govori dovoljno. U Bayernovu svijetu ta fraza označava pobjednički mentalitet, samopouzdanje, ponos, pripadnost i vjeru da se klub uvijek mora vratiti jači.
Mnogima izraz zvuči talijanski, ali nema veze s talijanskim jezikom. Bavarski dijalekt mekši je i melodičniji od standardnog njemačkog, a sama Bavarska kulturno je bliža alpskom prostoru i sjevernoj Italiji nego, primjerice, Berlinu ili Hamburgu. Zato fraza onima koji ne govore njemački često zvuči drukčije od onoga što očekuju.
Slogan koji je postao dio Bayerna
Izraz se počeo snažnije koristiti osamdesetih godina prošlog stoljeća, posebno nakon Bayernovih uspjeha krajem tog desetljeća. Igrači su ga spontano koristili u slavljima i svlačionici, a s vremenom je prerastao u jedan od najprepoznatljivijih simbola kluba.
Danas je 'Mia san mia' ono što je za Barcelonu 'Mes que un club' - kratka poruka iza koje stoji čitava filozofija.
Upravo zato ne čudi što su je Bayernovi igrači masovno koristili nakon ispadanja od PSG-a. Bila je to poruka navijačima da bol postoji, ali i da se klub ne odriče vlastitog identiteta.
Što Bayern želi reći s 'Mia san mia'?
Bayern je kroz godine svoj identitet opisao kroz 16 principa koji najbolje objašnjavaju što za klub znači 'Mia san mia'.
To su zajedništvo, odgovornost, tradicija, inovacija, samopouzdanje, raznolikost, poštovanje, odanost, radost, povezanost s navijačima, ljubav prema domu i osjećaj obitelji.
U prijevodu: Bayern sebe vidi kao klub koji ne živi samo od rezultata, nego i od stava. Poruka nakon ispadanja zato je jasna - poraz boli, ali klub ostaje ono što jest.
Jednom bayernovac, uvijek bayernovac.