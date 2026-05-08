Gotovo svi igrači Bayerna nakon ispadanja objavili istu poruku: Znate li što ona znači?

Za navijače Bayerna to nisu samo tri riječi. To je klupski identitet, stav i podsjetnik na ono čime se bavarski velikan vodi desetljećima - i kada osvaja trofeje, i kada se mora nositi s jednim od težih europskih poraza.

Nije talijanski, nego bavarski dijalekt

Fraza 'Mia san mia' dolazi iz bavarskog dijalekta i doslovno znači 'Mi smo mi'. U širem smislu, mogla bi se prevesti i kao 'To smo što smo'.

No doslovan prijevod ne govori dovoljno. U Bayernovu svijetu ta fraza označava pobjednički mentalitet, samopouzdanje, ponos, pripadnost i vjeru da se klub uvijek mora vratiti jači.

Mnogima izraz zvuči talijanski, ali nema veze s talijanskim jezikom. Bavarski dijalekt mekši je i melodičniji od standardnog njemačkog, a sama Bavarska kulturno je bliža alpskom prostoru i sjevernoj Italiji nego, primjerice, Berlinu ili Hamburgu. Zato fraza onima koji ne govore njemački često zvuči drukčije od onoga što očekuju.