Skandal u Premier ligi: Klub suspendirao igrača zbog dopisivanja s maloljetnicom

Klub je potvrdio da španjolski branič zbog toga neće biti u kadru za nadolazeću utakmicu Premier lige protiv Fulhama. Bournemouth je objavio da je upoznat s objavama koje kruže društvenim mrežama, a odnose se na 21-godišnjeg desnog beka Alexa Jimeneza .

'Nogometni klub Bournemouth svjestan je objava koje kruže društvenim mrežama, a tiču se desnog beka Alexa Jimeneza. Klub razumije ozbiljnost slučaja i pokrenuo je istragu', stoji u priopćenju engleskog kluba.

U objavljenoj navodnoj prepisci djevojka je Jimenezu, prema tvrdnjama koje se šire društvenim mrežama, napisala da ima 15 godina, nakon čega je španjolski nogometaš navodno odgovorio da 'voli mlađe djevojke' te nastavio razgovor.

Jimenez neće igrati protiv Fulhama

Klub je, u skladu s pokrenutom istragom, odlučio da Jimenez neće konkurirati za utakmicu protiv Fulhama u Premier ligi.

Jimenez je u Bournemouth stigao prošlog rujna na posudbu iz Milana, a u veljači ove godine postao je stalni član engleskog kluba nakon što je aktivirana opcija otkupa njegova ugovora.

Tri kola prije kraja sezone Bournemouth se nalazi na šestom mjestu Premier lige s 52 boda. Ako zadrži tu poziciju, klub bi mogao izboriti plasman u Ligu prvaka.