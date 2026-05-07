Dinamo ga više ne može vratiti! Za Belinha sada traže najmanje 10 milijuna eura

Zbog FIFA-inih pravila Belinho tada nije mogao biti registriran za Dinamo, uslijedio je povratak u Brazil, a zatim i novi dolazak u Hrvatsku nakon velike obiteljske tragedije. U tom je razdoblju njegov otac pronašao posao u Novom Vinodolskom, gdje je Belinho trenirao u NK Vinodolu prije nego što je ponovno ušao u Dinamov sustav.

Na Maksimiru je proveo četiri i pol godine, ali ono što se od početka predstavljalo kao velika razvojna priča na kraju nije otišlo u smjeru koji su očekivali oni koji su najviše vjerovali u njega. Među njima je i menadžer Andy Bara, koji nije skrivao nezadovoljstvo Belinhovim statusom u Dinamu i više je puta isticao da za igrača želi jasniji razvojni plan.

Kad takav plan nije dobio, u siječnju ove godine Belinho je otišao iz Maksimira i preselio u Kustošiju. Upravo ondje, prema Barinim riječima, doživljava ono što mu je trebalo - kontinuitet igara i razvoj u pravom natjecateljskom okruženju.

'Belinho se u Kustošiji fenomenalno razvija. Nedavno je igrao protiv juniora Dinama, bio je daleko najbolji na terenu, a Kustošija je pobijedila Modre. U utorak je igrao za seniore u polufinalu Kupa ZNS-a protiv Sesveta, koje su druge u Prvoj NL. Igrao je u udarnom sastavu, a Kustošija je pobijedila 2:0, dominirao je. Razvija se mnogo bolje nego što smo planirali. Ima mnogo više juniorskih i seniorskih utakmica, a u Dinamu je trebao igrati za kadete. U Kustošiji dobiva ono što mu nedostaje. Ako sam ikada sumnjao da će biti veliki igrač, više ne sumnjam', rekao je Andy Bara za Sportske novosti.

U cijeloj priči posebno je odjeknula Barina procjena o tome postoji li ikakva šansa da se Belinho jednog dana vrati u Dinamo. Njegov odgovor bio je vrlo jasan.

'Dinamo više ne može platiti Belinha! Transfer koji će Kustošija tražiti za Belinha Modri više ne mogu pratiti. Neće otići ispod 10 milijuna eura. Njemu je samo trebalo vremena. Još nije skroz spreman za najvišu razinu seniorskog nogometa. On mora ostati u Kustošiji barem do zime', poručio je Bara u razgovoru za Sportske novosti.

Bara je otkrio i to kako iz Brazilskog nogometnog saveza već neko vrijeme prate Belinha te bi uskoro trebao dobiti poziv za U-18 reprezentaciju.