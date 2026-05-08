Pep Guardiola potvrdio fantastične vijesti o Jošku Gvardiolu uoči SP-a

Nakon što je Joško Gvardiol objavio fotografije s treninga uz znakovitu poruku 'Vratio sam se', o njegovu stanju oglasio se i trener Manchester Cityja. Guardiola nije skrivao zadovoljstvo zbog njegova povratka u trenažni proces.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola potvrdio je da Joško Gvardiol ponovno trenira s momčadi i da se osjeća dobro, čime je dodatno pojačan optimizam uoči Svjetskog prvenstva.

'Gvardiol trenira i osjeća se dobro', potvrdio je Guardiola pa se osvrnuo na dugu stanku hrvatskog reprezentativca:

'Dugo ga nije bilo. Prošle je sezone bio važan igrač za nas unatoč brojnim ozljedama, odigrao je sve utakmice, ali u jednom trenutku tijelo jednostavno kaže - dosta.'

To su riječi koje će posebno razveseliti izbornika Zlatka Dalića i hrvatski stožer, jer je Joško Gvardiol jedan od najvažnijih igrača Vatrenih i ključni čovjek obrane posljednjih godina.

Posebnu težinu Guardiolinim riječima daje to što je izravno spomenuo i hrvatsku reprezentaciju te jasno dao naslutiti da očekuje Gvardiolov nastup na SP-u.

'Sretni smo što se vratio. Nadamo se da nam može pomoći u završnici sezone i da će odigrati dobro SP za Hrvatsku. Želja nam je da iduće sezone ponovno bude na svojoj najvišoj razini', poručio je Guardiola.

U samo nekoliko rečenica trener Cityja praktički je potvrdio ono čemu su se svi u Hrvatskoj nadali - Joško Gvardiol ide u dobrom smjeru i gotovo je sigurno da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, hrvatski reprezentativac teško se ozlijedio početkom siječnja, kada je zadobio frakturu tibije zbog koje je morao na operaciju i višemjesečni oporavak. U jednom trenutku pojavila se i ozbiljna bojazan da bi mogao propustiti SP, no posljednjih tjedana njegov oporavak očito ide bolje od prvotnih prognoza.

Guardiola je na kraju dodatno naglasio koliko Joško Gvardiol znači njegovoj momčadi, ali i koliko je važna njegova svestranost:

'On je važan igrač. Može igrati na poziciji stopera i beka, pokriva različite uloge, a uz to je vrlo brz i okretan.'

Sve to samo dodatno potvrđuje koliko je Gvardiol važan i Manchester Cityju i Hrvatskoj. Zato će Guardioline riječi odjeknuti posebno snažno među navijačima Vatrenih, koji su mjesecima sa zebnjom pratili njegov oporavak.

Sada, prvi put nakon dugo vremena, sve izgleda puno svjetlije. Joško Gvardiol vratio se treninzima, osjeća se dobro, a Pep Guardiola otvoreno govori o njegovoj pomoći Cityju u završnici sezone i dobrom SP-u s Hrvatskom. Za Vatrene teško da je mogla stići bolja vijest.