PROBLEMI

Veliki udarac za Kanadu: Kapetan se ozlijedio mjesec dana prije dvoboja s BiH

N.M.

08.05.2026 u 15:04

Alphonso Davies
Alphonso Davies Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI / EPA
Alphonso Davies, najbolji nogometaš i kapetan Kanade, doživio je ozljedu zadnje lože zbog koje više neće nastupati za Bayern ove sezone.

Bavarski klub službeno je potvrdio da su liječnički pregledi pokazali ozljedu zadnje lože desne noge, koju je Davies zadobio tijekom utakmice protiv PSG-a u srijedu.

Prema prvim informacijama, Davies će s terena izbivati 'nekoliko tjedana', a ta vijest dolazi nešto više od mjesec dana prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine na startu Svjetskog prvenstva.

Susret je na rasporedu 12. lipnja u Torontu, a u kanadskom taboru sada se nadaju da će njihov kapetan ipak biti spreman za dvoboj protiv Zmajeva.

Ne treba posebno naglašavati koliko bi Daviesov izostanak bio težak udarac za Kanadu. Riječ je o igraču koji je za reprezentaciju upisao 58 nastupa i postigao 15 golova, a njegova brzina, prodornost i iskustvo jedan su od ključnih aduta kanadske momčadi.

