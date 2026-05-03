PREMIER LIGA

Manchester United u ludoj utakmici svladao Liverpool i osigurao Ligu prvaka

N.M. / Hina

03.05.2026 u 18:46

Manchester United Izvor: EPA / Autor: GARY OAKLEY / EPA
U jednom od najvećih derbija engleskog nogometa Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Liverpool s 3:2 osiguravši plasman u Ligu prvaka.

Bila je to odlična utakmica u kojoj je United poveo 2-0, "Redsi" su na otvaranju drugog dijela izjednačili, da bi domaćin u završnici ipak stigao do pobjede.

ManU je dočekao stare rivale Liverpool u utakmici u kojoj je želio osigurati plasman u Ligu prvaka. Unitedu su do kraja sezone trebala još dva boda kako bi osigurao plasman među prvih pet i mjesto među europskom elitom sljedeće sezone. Pobjedom protiv Liverpoola uspio je u tome.

United je sjajno otvorio utakmicu, Matheus Cunha je u šestoj minuti doveo domaćine do prednosti. Brazilac je pucao s ruba kaznenog prostora, lopta je pogodila Mac Allistera promijenivši smjer. Osam minuta kasnije Benjamin Šeško je bio strijelac za 2-0. Liverpool je bio očajan u prvom dijelu, no "Redsi" su u prvih 10 minuta nastavak izjednačili nakon dva domaća "poklona".

U 47. minuti Amad Diallo je na centru "prodao" loptu, kontru je povukao Dominik Szoboszlai i nakon sjajnog prodora smanjio na 1-2. Osam minuta kasnije gosti su izjednačili. Vratar Senne Lammens je dodao loptu ravno u nogu Mac Allisteru koji je produžio do Szoboszlaija, a ovaj do Codyja Gakpa kojem nije bilo teško zabiti za 2-2. United je u 77. minuti stigao do nove prednosti, s ruba kaznenog prostora lijepo je zabio Kobbie Mainoo.

Do kraja susreta Liverpool je pokušavao, no sve je ostalo samo na tome.

