Sir Alexu Fergusonu pozlilo pred najveći engleski derbi, odmah prevezen u bolnicu

Britanski mediji navode kako je sir Alex isključivo iz predostrožnosti preveten u bolnicu i očekuje se kako će uskoro biti pušten kući.

Ferguson je vodio "Crvene vragove" čak 27 godina osvojivši čak 38 trofeja. Klupu je napustio 2013. godine, a pet godina kasnije podvrgnut operaciji koja mu je spasila život nakon iznenadnog krvarenja u mozgu.

"Tog dana bilo je pet krvarenja u mozgu. Troje je umrlo. Dvoje je preživjelo. Znate da imate sreće.," otkrio je i u svom filmu "Sir Alex Ferguson: Nikad se ne predaj"' iz 2021.

Lady Cathy, Fergusonova supruga s kojom je bio u braku 57 godina, umrla je 2023. u dobi od 84 godine.

Prije dvije godine jedan od čelnika kluba Jim Ratcliffe ukinuo je Fergusonovu plaćenu ambasadorsku ulogu kao dio ozbiljnih mjera smanjena troškova.