Sir Alexu Fergusonu pozlilo pred najveći engleski derbi, odmah prevezen u bolnicu

S.Č./Hina

03.05.2026 u 18:07

Alex Ferguson Izvor: Profimedia / Autor: Ulrich Hufnagel / imago sportfotodienst / Profimedia
Jedan od najuspješnijih nogometnih stručnjaka svih vremena Škot Alex Ferguson (84) prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na Old Traffordu uoči derbija Uniteda i Liverpoola.

Britanski mediji navode kako je sir Alex isključivo iz predostrožnosti preveten u bolnicu i očekuje se kako će uskoro biti pušten kući.

Ferguson je vodio "Crvene vragove" čak 27 godina osvojivši čak 38 trofeja. Klupu je napustio 2013. godine, a pet godina kasnije podvrgnut operaciji koja mu je spasila život nakon iznenadnog krvarenja u mozgu.

"Tog dana bilo je pet krvarenja u mozgu. Troje je umrlo. Dvoje je preživjelo. Znate da imate sreće.," otkrio je i u svom filmu "Sir Alex Ferguson: Nikad se ne predaj"' iz 2021.

Lady Cathy, Fergusonova supruga s kojom je bio u braku 57 godina, umrla je 2023. u dobi od 84 godine.

Prije dvije godine jedan od čelnika kluba Jim Ratcliffe ukinuo je Fergusonovu plaćenu ambasadorsku ulogu kao dio ozbiljnih mjera smanjena troškova.

UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Hajduk izjednačio protiv Varaždina nakon velike greške: Pogledajte golove

  • 38'

    Josip Silić briljira na golu Varaždina! Sada je sjajno zaustavio Pukštasa.

  • 34'

    Kakva sada obrana Josipa Silića. Livaja se dugo namještao u kaznenom prostoru i silovito opalio. Silić je sjajno obranio.

  • 27'

    GOOOOOL! Nije trebalo dugo da se Hajduk vrati u susret. Većinu posla napravio je Niko Sigur koji je sjajno prošao i vratio loptu u sredinu. Tamo je Sven Lesjak nes(p)retno poslao loptu u svoju mrežu.

HAJDUK
1:1
VARAŽDIN
