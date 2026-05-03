Sir Alexu Fergusonu pozlilo pred najveći engleski derbi, odmah prevezen u bolnicu

Jedan od najuspješnijih nogometnih stručnjaka svih vremena Škot Alex Ferguson (84) prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na Old Traffordu uoči derbija Uniteda i Liverpoola.
Britanski mediji navode kako je sir Alex isključivo iz predostrožnosti preveten u bolnicu i očekuje se kako će uskoro biti pušten kući.
Ferguson je vodio "Crvene vragove" čak 27 godina osvojivši čak 38 trofeja. Klupu je napustio 2013. godine, a pet godina kasnije podvrgnut operaciji koja mu je spasila život nakon iznenadnog krvarenja u mozgu.
"Tog dana bilo je pet krvarenja u mozgu. Troje je umrlo. Dvoje je preživjelo. Znate da imate sreće.," otkrio je i u svom filmu "Sir Alex Ferguson: Nikad se ne predaj"' iz 2021.
Lady Cathy, Fergusonova supruga s kojom je bio u braku 57 godina, umrla je 2023. u dobi od 84 godine.
Prije dvije godine jedan od čelnika kluba Jim Ratcliffe ukinuo je Fergusonovu plaćenu ambasadorsku ulogu kao dio ozbiljnih mjera smanjena troškova.