Milan doživio šokantan poraz, a bijesni navijači pričaju samo o jednom: 'Gdje je Modrić?'

Sve ono čega su se u Milanu pribojavali dogodilo se već u prvoj utakmici bez Luke Modrića. Poraz od Sassuola (2:0) nije bio samo rezultatski udarac, nego i ozbiljan signal koliko ova momčad ovisi o hrvatskom kapetanu.
Njegov izostanak zbog teške ozljede jagodične kosti odmah se osjetio - ne samo u igri, nego i u reakcijama navijača i medija koji sada otvoreno postavljaju pitanje: može li Milan bez njega izdržati završnicu sezone?
Sassuolo je poveo već u petoj minuti preko Domenica Berardija, a Milan je dodatno potonuo nakon isključenja Fikaya Tomorija u 24. minuti. U nastavku je Armand Laurienté postavio konačnih 2:0.
No rezultat ne govori sve. Milan je djelovao bez ritma, bez ideje i bez kontrole igre - upravo onoga što je Modrić donosio u sredini terena.
'Postoji Milan s njim i bez njega'
Rečenica koja sada kruži Italijom stigla je još prije utakmice. Novinar DAZN-a Tommaso Turci upozorio je:
'Ozljeda ima težinu. Milan bez Modrića poznajemo vrlo malo. Postoji momčad s njim i momčad bez njega.'
Nakon onoga što se vidjelo protiv Sassuola, ta tvrdnja dobila je i potvrdu na terenu.
Navijači: 'Bez njega nemamo identitet'
Reakcije navijača bile su žestoke. Društvene mreže brzo su se napunile komentarima, a gotovo svi su se vrtjeli oko jedne teme - Modrićev izostanak.
'Bez Modrića nemamo kontrolu igre, ovo je potpuno druga momčad', jedan je od najčešćih komentara.
Drugi su isticali njegovu važnost u organizaciji:
'Možeš imati talent, ali bez njega nema ritma. Nedostaje lider na terenu.'
Bilo je i oštrijih poruka:
'Sad se vidi zašto je doveden. Bez njega vezni red izgleda izgubljeno.'
Talijanski mediji dodatno su naglasili problem u sredini terena. SportMediaset je bio izravan i istaknuo lošu izvedbu veznog reda, dok je MilanNews nastup opisao kao 'zabrinjavajući' i 'prazan u idejama'.
Upravo je to bio prostor u kojem je Modrić radio razliku - kontrola tempa, sigurnost u posjedu i donošenje odluka pod pritiskom.