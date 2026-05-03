šok za milan

Milan doživio šokantan poraz, a bijesni navijači pričaju samo o jednom: 'Gdje je Modrić?'

S.Č.

03.05.2026 u 18:49

tportal
Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sve ono čega su se u Milanu pribojavali dogodilo se već u prvoj utakmici bez Luke Modrića. Poraz od Sassuola (2:0) nije bio samo rezultatski udarac, nego i ozbiljan signal koliko ova momčad ovisi o hrvatskom kapetanu.

Njegov izostanak zbog teške ozljede jagodične kosti odmah se osjetio - ne samo u igri, nego i u reakcijama navijača i medija koji sada otvoreno postavljaju pitanje: može li Milan bez njega izdržati završnicu sezone?

Sassuolo je poveo već u petoj minuti preko Domenica Berardija, a Milan je dodatno potonuo nakon isključenja Fikaya Tomorija u 24. minuti. U nastavku je Armand Laurienté postavio konačnih 2:0.

No rezultat ne govori sve. Milan je djelovao bez ritma, bez ideje i bez kontrole igre - upravo onoga što je Modrić donosio u sredini terena.

'Postoji Milan s njim i bez njega'

Rečenica koja sada kruži Italijom stigla je još prije utakmice. Novinar DAZN-a Tommaso Turci upozorio je:

'Ozljeda ima težinu. Milan bez Modrića poznajemo vrlo malo. Postoji momčad s njim i momčad bez njega.'

Nakon onoga što se vidjelo protiv Sassuola, ta tvrdnja dobila je i potvrdu na terenu.

Navijači: 'Bez njega nemamo identitet'

Reakcije navijača bile su žestoke. Društvene mreže brzo su se napunile komentarima, a gotovo svi su se vrtjeli oko jedne teme - Modrićev izostanak.

'Bez Modrića nemamo kontrolu igre, ovo je potpuno druga momčad', jedan je od najčešćih komentara.

Drugi su isticali njegovu važnost u organizaciji:

'Možeš imati talent, ali bez njega nema ritma. Nedostaje lider na terenu.'

Bilo je i oštrijih poruka:

'Sad se vidi zašto je doveden. Bez njega vezni red izgleda izgubljeno.'

Talijanski mediji dodatno su naglasili problem u sredini terena. SportMediaset je bio izravan i istaknuo lošu izvedbu veznog reda, dok je MilanNews nastup opisao kao 'zabrinjavajući' i 'prazan u idejama'.

Upravo je to bio prostor u kojem je Modrić radio razliku - kontrola tempa, sigurnost u posjedu i donošenje odluka pod pritiskom.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Hajduk izjednačio protiv Varaždina nakon velike greške: Pogledajte golove

  • 38'

    Josip Silić briljira na golu Varaždina! Sada je sjajno zaustavio Pukštasa.

  • 34'

    Kakva sada obrana Josipa Silića. Livaja se dugo namještao u kaznenom prostoru i silovito opalio. Silić je sjajno obranio.

  • 27'

    GOOOOOL! Nije trebalo dugo da se Hajduk vrati u susret. Većinu posla napravio je Niko Sigur koji je sjajno prošao i vratio loptu u sredinu. Tamo je Sven Lesjak nes(p)retno poslao loptu u svoju mrežu.

HAJDUK
1:1
VARAŽDIN
kakva bi to priča bila

kakva bi to priča bila

Senzacionalni preokret oko Gvardiola: Real krenuo po njega dok mu City sprema ugovor karijere
zaiskrilo je

zaiskrilo je

Nevjerojatno! Pogledajte napad trenera Rijeke na igrača Lokomotive, komentator MAXSporta u nevjerici

najpopularnije

Još vijesti