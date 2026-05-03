Milan doživio šokantan poraz, a bijesni navijači pričaju samo o jednom: 'Gdje je Modrić?'

Njegov izostanak zbog teške ozljede jagodične kosti odmah se osjetio - ne samo u igri, nego i u reakcijama navijača i medija koji sada otvoreno postavljaju pitanje: može li Milan bez njega izdržati završnicu sezone?

Sassuolo je poveo već u petoj minuti preko Domenica Berardija, a Milan je dodatno potonuo nakon isključenja Fikaya Tomorija u 24. minuti. U nastavku je Armand Laurienté postavio konačnih 2:0.

No rezultat ne govori sve. Milan je djelovao bez ritma, bez ideje i bez kontrole igre - upravo onoga što je Modrić donosio u sredini terena.

'Postoji Milan s njim i bez njega'

Rečenica koja sada kruži Italijom stigla je još prije utakmice. Novinar DAZN-a Tommaso Turci upozorio je:

'Ozljeda ima težinu. Milan bez Modrića poznajemo vrlo malo. Postoji momčad s njim i momčad bez njega.'

Nakon onoga što se vidjelo protiv Sassuola, ta tvrdnja dobila je i potvrdu na terenu.

Navijači: 'Bez njega nemamo identitet'

Reakcije navijača bile su žestoke. Društvene mreže brzo su se napunile komentarima, a gotovo svi su se vrtjeli oko jedne teme - Modrićev izostanak.

'Bez Modrića nemamo kontrolu igre, ovo je potpuno druga momčad', jedan je od najčešćih komentara.

Drugi su isticali njegovu važnost u organizaciji:

'Možeš imati talent, ali bez njega nema ritma. Nedostaje lider na terenu.'

Bilo je i oštrijih poruka:

'Sad se vidi zašto je doveden. Bez njega vezni red izgleda izgubljeno.'

Talijanski mediji dodatno su naglasili problem u sredini terena. SportMediaset je bio izravan i istaknuo lošu izvedbu veznog reda, dok je MilanNews nastup opisao kao 'zabrinjavajući' i 'prazan u idejama'.

Upravo je to bio prostor u kojem je Modrić radio razliku - kontrola tempa, sigurnost u posjedu i donošenje odluka pod pritiskom.