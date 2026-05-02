SHNL

Pogledajte najluđih 60 sekundi sezone: Gorica je imala zicer za pobjedu, a onda...

S.Č.

02.05.2026 u 18:16

Gorica šansa Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u ludoj završnici u Velikoj Gorici stigao do velike pobjede. U prvoj utakmici 33. kola SuperSport HNL-a Modri su slavili 2:1, a junak je bio Bakrar koji je zabio u 90. minuti.

Utakmicu je obilježila prava drama u samoj završnici, u rasponu od samo jedne minute.

U 89. minuti Gorica je imala zlatnu priliku za pobjedu. Vrzić se našao u stopostotnoj šansi i imao sve u svojim rukama, no Dominik Livaković još jednom je pokazao klasu.

Sjajnom reakcijom zaustavio je njegov udarac i spasio Dinamo od sigurnog pogotka.

Gorica Dinamo (šansa Gorice) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Kazna za promašaj stigla je odmah.

Samo minutu kasnije, Bakrar je zabio majstorski pogodak za 2:1 i potpuni preokret, izazvavši erupciju oduševljenja među igračima i navijačima Dinama.

Gorica - Dinamo 1:2 Bakrar 90 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti