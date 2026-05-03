NJEGOVO VIĐENJE

Evo što je rekao trener Rijeke nakon važne pobjede protiv Lokomotive

N.M.

03.05.2026 u 18:15

Victor Sanchez Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Rijeka je u 33. kolu SuperSport HNL-a s 3:0 svladala Lokomotivu i tako praktički osigurala četvrto mjesto.

Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Adu-Adjei koji je postigao dva pogotka na susretu, u 14. i 54. minuti za tadašnjih 2:0. Sve je zaključeno kada je u 81. minuti Merveil Ndockyt zabio za konačnih 3:0 gostujuće momčadi.

Rijeka je ostala četvrta na ljestvici, a Lokomotiva peta, s tim da je Rijeka pobjegla od nedjeljnog suparnika na pet bodova prednosti. Istovremeno je Rijeka došla na samo bod do trećeg Varaždina koji u nastavku nedjelje gostuje kod Hajduka u Splitu.

Trener Rijeke Victor Sanchez je u emisiji MAXSporta nakon utakmice dao svoje viđenje susreta na Maksimiru.

'Jako važna pobjeda za nas. Kako smo rekli uoči utakmice, igrali smo protiv jako dobre momčadi s jako dobrim rezultatima. Oni se također bore za Europu, tako da ovo je važna pobjeda. Jako dobra utakmica i konačno smo krenuli zabijati', započeo je Sanchez.

Adu-Adjei je danas briljirao.

'Ove sezone nam se puno puta događalo da lopta jednostavno neće ući u gol. Nastavili smo vjerovati i boriti se, jako mi je drago zbog njega jer se uvijek trudi i danas mu se vratilo'.

Toni Fruk se vratio.

'Plan je vratiti ga što prije. Nadamo se da će ovaj tjedan normalno trenirati i da ponovno možemo računati na njega'.

Lokomotiva - Rijeka (33. kolo SuperSport HNL 0:3, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Hajduk izjednačio protiv Varaždina nakon velike greške: Pogledajte golove

  • 38'

    Josip Silić briljira na golu Varaždina! Sada je sjajno zaustavio Pukštasa.

  • 34'

    Kakva sada obrana Josipa Silića. Livaja se dugo namještao u kaznenom prostoru i silovito opalio. Silić je sjajno obranio.

  • 27'

    GOOOOOL! Nije trebalo dugo da se Hajduk vrati u susret. Većinu posla napravio je Niko Sigur koji je sjajno prošao i vratio loptu u sredinu. Tamo je Sven Lesjak nes(p)retno poslao loptu u svoju mrežu.

HAJDUK
1:1
VARAŽDIN
Senzacionalni preokret oko Gvardiola: Real krenuo po njega dok mu City sprema ugovor karijere
Nevjerojatno! Pogledajte napad trenera Rijeke na igrača Lokomotive, komentator MAXSporta u nevjerici

