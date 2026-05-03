Senzacionalni preokret oko Gvardiola: Real krenuo po njega dok mu City sprema ugovor karijere

S.Č.

03.05.2026 u 19:08

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Iako se tijekom dana pojavila informacija da je Joško Gvardiol blizu potpisa novog višegodišnjeg ugovora s Manchester Cityjem, čini se da priča ipak nije tako jednostavna.

City doista želi zadržati hrvatskog reprezentativca i ponuditi mu znatno bogatiji ugovor, no prema informacijama Sportskih novosti, dogovor nije pitanje formalnosti. U cijelu priču uključio se i Real Madrid, koji već dugo prati najskupljeg hrvatskog nogometaša.

City želi zaključati Gvardiola do 2033.

Gvardiol trenutačno ima ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2028., ali klub s Etihada već sada želi produljiti suradnju i vezati ga sve do 2033. godine.

Hrvatski branič u City je stigao u ljeto 2023. iz RB Leipziga u transferu vrijednom 90 milijuna eura, čime je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Kod Pepa Guardiole brzo je postao jedan od ključnih igrača budućnosti.

No, iako je City spreman ponuditi znatno bolje uvjete, izvor Sportskih novosti tvrdi da se u svemu osjeća i određeni medijski pritisak.

'Radi se o svojevrsnom medijskom pritisku, ali nije istina da je dogovor baš tako blizu i da će to biti samo puka formalnost', navodi se.

Real Madrid čeka rasplet

Gvardiol je, bez obzira na ozljedu i oporavak nakon operacije, i dalje na listi želja najvećih europskih klubova. Posebno se pritom ističe Real Madrid.

Kraljevski klub već godinama prati hrvatskog braniča, a interes nije nestao ni nakon njegova odlaska u Manchester City. Real traži dugoročno rješenje za obranu, posebno jer Antonio Rüdiger i David Alaba ulaze u kasnije faze karijere.

Dodatan plus je Gvardiolova polivalentnost - može igrati stopera, ali i lijevog beka, što ga čini idealnim profilom za klub poput Reala.

Zato je jasno zašto City želi što prije riješiti njegov status. Novi ugovor ugušio bi interes velikana, ali zasad nema konačnog dogovora.

Pregovori traju, City pritišće, a Real vrlo pažljivo prati situaciju.

