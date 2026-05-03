Klopp otpao, Perez prelomio: Španjolci otkrili tko preuzima Real

Veliki preokret sprema se na Santiago Bernabeu. Španjolski mediji tvrde da je Florentino Perez donio konačnu odluku o novom treneru, a sve opcije koje su se posljednjih mjeseci spominjale - od Kloppa do drugih velikih imena - polako otpadaju.
Sve se glasnije priča o velikom povratku na Santiago Bernabeu. Španjolski mediji pišu da je Florentino Perez prelomio - i da se Jose Mourinho vraća na klupu Real Madrida, 13 godina nakon odlaska.
Prema tim informacijama, sva imena koja su se posljednjih mjeseci vrtjela oko klupe Kraljevskog kluba polako padaju u vodu. U prvi plan izbija samo jedno - Mourinho.
Klopp otpao, Mourinho u pole positionu
Real Madrid jest razmatrao Jurgena Kloppa, ali Nijemac ne planira napustiti dugoročni projekt s Red Bullom. Nakon godina u vrhunskom nogometu, želi mirniji ritam, a sve upućuje na to da mu je sljedeći korak reprezentacija Njemačke.
Kako opcija s Kloppom otpada, Mourinho se sve više nameće kao glavni kandidat.
Veliki plus mu je odnos s Florentinom Perezom, koji je kroz sve ove godine ostao stabilan. Portugalac poznaje klub, svlačionicu i pritisak koji dolazi s Realom, a upravo to se sada smatra ključnim.
Real želi brz rasplet
U Madridu žele što prije zatvoriti pitanje trenera, odmah po završetku sezone. Čekanje trenera koji će biti zauzeti Svjetskim prvenstvom, poput Mauricija Pochettina ili Didiera Deschampsa, ne dolazi u obzir.
U klubu smatraju da novi trener mora odmah krenuti u slaganje momčadi i pripremu sezone.
U Valdebebasu su svjesni da posljednji izbori nisu dali željeni rezultat. Procjena je da je momčadi potreban trener s autoritetom, iskustvom i jasnom rukom.
Upravo zato Mourinho ponovno dolazi u fokus.
'Vrijeme je za red'
Unutar kluba ne kriju da svlačionica već neko vrijeme stvara probleme trenerima. Potreban je netko tko će vratiti disciplinu i natjecateljski mentalitet.
Navijači također smatraju da problem nije u kvaliteti, nego u kemiji i pristupu. Mourinho se u tom kontekstu vidi kao idealno rješenje.
Povratak koji ima logiku
Mourinho je u Realu već ostavio dubok trag, a sada bi se mogao vratiti u potpuno drukčijoj situaciji - kao trener koji donosi stabilnost i kontrolu.
Njegova izlazna klauzula istječe krajem mjeseca, što dodatno olakšava potencijalni povratak. Iako službene potvrde još nema, sve upućuje na to da je Portugalac najbliže klupi Reala. Jer kako pišu Španjolci - ovaj put nije samo jedna od opcija. Ovo je plan.