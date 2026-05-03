Kramarić zabio dva gola pa se oglasio nakon šoka: 'Ima li itko vremenski stroj?'

Hrvatski napadač otvorio je dvoboj već u osmoj minuti. Nakon gužve u šesnaestercu lopta je došla do Fisnika Asllanija , koji ju je poslao prema drugoj stativi, a Kramarić se sjajno ubacio iz drugog plana i iz neposredne blizine pogodio za 1:0. Bio je to njegov 13. prvenstveni gol ove sezone.

Stuttgart se vratio u 20. minuti, kada je Chris Führich zabio za 1:1, no Hoffenheim je vrlo brzo ponovno poveo. Samo tri minute kasnije Bazoumana Touré pogodio je za 2:1 i vratio prednost domaćoj momčadi.

Isti je igrač u 49. minuti bio asistent kod novog Kramarićeva gola. Touré je ubacio s lijeve strane, a hrvatski reprezentativac ostao je nečuvan u kaznenom prostoru te iz blizine zabio za 3:1. Kramariću je to bio već 14. gol sezone.

Emotivni Kramarić

Činilo se da Hoffenheim ima utakmicu pod kontrolom, ali završnica je donijela veliki preokret. Ermedin Demirović smanjio je na 3:2 u 64. minuti, a potpuni šok za domaće navijače stigao je u 95. minuti, kada je Tiago Tomás pogodio za konačnih 3:3.



Kramarić nije skrivao razočaranje nakon što je Hoffenheim ispustio veliku prednost. Oglasio se na Instagramu i kratkom objavom pokazao koliko ga je pogodio rasplet utakmice.

'Ima li itko vremenski stroj i može li vratiti vrijeme unazad? Da bude 50. minuta, 3:1 za nas i da Karazor kasnije dobije drugi žuti karton. Nogomet u srcu', napisao je Kramarić.