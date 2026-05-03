Rijeka povela protiv Lokomotive nakon ogromne greške domaćina: Pogledajte gol

LOKOMOTIVA: Posavec - Vešović, Kolinger, Dajčer, Pajač - Subotić, Bošković - Vasilj, Belcar, Vuković - Stojaković
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Radeljić, Majstorović, Devetak - Barco, Pavić - Lasickas, Dantas, Gojak - Adu-Adjei
29'
Udarac Oreča nakon sjajnog dodavanja Dantasa otišao je malo pored gola.
19'
Dajčer je nakon kornera Pajača pucao daleko od goal Rijeke.
14'
GOOOOOL! Nakon velike greške Posavca koji se zabio u Dajčera, Adu-Adjei je pospremio loptu u praznu mrežu. Ssada je pitanje jesu li Dajčer i Posavec dobro.
10'
U prvih 10 minuta nismo vidjeli puno zanimljivosti.
1'
Krenula je utakmica na Maksimiru.
Uoči susreta, Rijeka drži četvrto mjesto s dva boda više od Lokomotive. Eventualnom pobjedom, Lokosi bi preskočili Rijeku i u potpunosti zakomplicirali borbu za četvrto mjesto.