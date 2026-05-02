Luka Sučić otvoreno rekao gdje želi igrati sljedeće sezone

Ofenzivni 23-godišnji veznjak s Baskima ima ugovor do ljeta 2029., a uspješni nastupi u posljednja četiri mjeseca vratili su ga na popis hrvatske reprezentacije.

'Imao sam dobre razgovore s našim izbornikom, bio sam pozvan na posljednje utakmice (s Kolumbijom i Brazilom) te sam u dobroj formi', izjavio je u intervjuu španjolskim novinama Marca objavljenom u subotu.

Hrvatska će početkom lipnja odigrati i prijateljske utakmice sa Slovenijom i Belgijom, a 17. lipnja će s Engleskom odigrati prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.

Sučić, s 19 nastupa u hrvatskom dresu, vjeruje da će biti pozvan na prvenstvo.

'Optimist sam, ali želim i trebam svoj učinak potvrditi u preostalim utakmicama', rekao je.

S Real Sociedadom, osmoplasiranom momčadi španjolskog prvenstva, ostalo mu je još pet kola. Iduću utakmicu će igrati u ponedjeljak protiv Seville, koja se nalazi u zoni ispadanja.

'To je veliki klub, duge tradicije u Španjolskoj, koji je prije tri sezone osvojio Europsku ligu, ali koji je posrnuo u u zadnje vrijeme. Sevilli želim sve najbolje, da ostane u ligi, ali i tri boda za nas u toj utakmici', rekao je Sučić.

Real Sociedad je, čak i uz tu pobjedu, izgubio gotovo sve izglede za dostizanje mjesta koje dogodine vodi u Ligu prvaka, ali hrvatski igrač kaže da će pokušati dosegnuti maksimalno visoku poziciju. Veseli se što će dogodine opet nastupiti u Europskoj ligi zahvaljujući osvojenom Kupu jer klub ove sezone nije igrao u Europi.

Real Sociedad je u finalu Kupa, igranom u Sevilli, bio svladao Atletico Madrid boljim izvođenjem jedanaesteraca. Sučić je bio jedan od preciznih izvođača tijekom tog raspucavanja.

'Uvijek sam izvodio penale te se osjećam jako sigurno u tim trenucima', napomenuo je.

'Tog dana sam se osjećao uistinu dobro, rekao sam to treneru i on je odlučio da budem izvođač', dodao je.

Objasnio je da dobro ignorira vanjske utjecaje prilikom udarca s bijele točke, a kada je pogodio mrežu nestala je sva tenzija.

Uživao je tijekom proslave u primorskom gradu San Sebastianu gdje su deseci tisuća navijača dočekali igrače, među kojima i njegovog hrvatskog kolegu Duju Ćaletu-Cara.

'Duje je član naše prve postave i jako je važan ekipi. Bilo bi sjajno da ga zadržimo u Real Sociedadu', izjavio je Sučić.

Ćaleti Caru, 29-godišnjem braniču, ugovor istječe 30. lipnja. Baski ga mogu otkupiti iz francuskog Lyona od kuda je stigao na jednogodišnju posudbu. Utakmica sa Sevillom na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan bit će mu 30. u prugastom plavo-bijelom dresu.

Sučić je pak sudjelovao u 23 utakmice i zabio četiri gola uz tri asistencije. Nakon Svjetskog prvenstva planira otići na odmor, a onda se vratiti u Real Sociedad i pokušati s njim izboriti nastup u Ligi prvaka. Možda osvojiti i još neki trofej premda priznaje da će biti teško.

'Nakon povratka (s odmora) želim u Real Sociedadu odigrati svoju najbolju sezonu. Još uvijek imam puno planova s ovim klubom', poručio je.

Zadovoljan je što je krajem prosinca na klupu sjeo novi trener Pellegrino Matarazzo kod kojega opet puno igra.

'On nas je postavio na tračnice prema uspjehu. I naravno, uvijek želim igrati. Trener je puno razgovarao samnom i to mi se svidjelo', rekao je.

Sučić je u Real Sociedadu od ljeta 2024. kada je došao iz austrijskog Salzburga s kojim je bio osvojio nekoliko trofeja. Osvojeni Kup mu je prvi naslov u Španjolskoj.