Barcelona pronašla zamjenu za Lewandowskog: Katalonci žele zvijezdu Chelseaja

Prema pisanju Marce, sve je više naznaka da će poljski golgeter napustiti Barcelonu na ljeto. Lewandowskom ugovor istječe na kraju sezone, a produljenje suradnje već se neko vrijeme ne smatra izglednim scenarijem.

Kao jedan od glavnih kandidata za njegovog nasljednika dugo se spominjao Julian Álvarez. Argentinac bi, međutim, za Barcelonu bio iznimno skupa opcija, posebno s obzirom na financijsku situaciju u kojoj se klub i dalje nalazi.

Álvarez ima ugovor do 2030. godine, a njegova otkupna klauzula iznosi golemih 500 milijuna eura. Upravo zato Barcelona razmatra i druge opcije na tržištu. Marca navodi kako se među ozbiljnim alternativama pojavio Joao Pedro, a sportski direktor Deco navodno vrlo ozbiljno razmišlja o njegovu dovođenju.

Chelsea ga ne želi pustiti

Ipak, ni taj posao ne bi bio jednostavan. Prema informacijama ESPN Brazila, Chelsea Joaa Pedra smatra nezamjenjivim igračem i strahuje da za njega ne bi mogao pronaći odgovarajuću zamjenu.

Brazilac je ove sezone zabio 19 golova i upisao devet asistencija, čime je dodatno privukao pozornost europskih velikana.

Joao Pedro je 2025. godine stigao na Stamford Bridge iz Brighton & Hove Albiona za više od 63 milijuna eura, a s Chelseajem ima ugovor do 2033. godine. Trenutačno je, prema istim informacijama, fokusiran na završnicu sezone i Svjetsko prvenstvo te zasad ne razmišlja o odlasku iz Londona.