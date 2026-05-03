FIFA sprema novu revoluciju: Svjetsko prvenstvo moglo bi imati čak 64 reprezentacije

U Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama od 11. lipnja do 19. srpnja održat će se prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti na kojem će nastupiti 48 reprezentacija.
No dok se nogometni svijet priprema za nikad veći Mundijal, iz Sjeverne Amerike stiže vijest koja bi mogla dodatno promijeniti izgled najvažnijeg nogometnog natjecanja.
Prema pisanju američkog ESPN-a, FIFA ozbiljno razmatra mogućnost da se Svjetsko prvenstvo 2030. godine održi u formatu s čak 64 reprezentacije.
Jednokratno proširenje
Ideja je, navodi ESPN, da se takav format uvede samo za izdanje 2030. godine, i to zbog obilježavanja 100. obljetnice prvog Svjetskog prvenstva, održanog 1930. u Urugvaju.
Domaćini tog turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, dok će se po jedna utakmica grupne faze igrati u Argentini, Paragvaju i Urugvaju. Upravo je taj južnoamerički dodatak zamišljen kao simbolična poveznica s prvim Mundijalom u povijesti.
Prema istom izvoru, FIFA ne planira trajno povećanje broja sudionika na 64 reprezentacije. Namjera je da prošireni format vrijedi isključivo za Svjetsko prvenstvo 2030.
Već iduće izdanje, ono 2034. godine u Saudijskoj Arabiji, trebalo bi se vratiti na format s 48 reprezentacija.