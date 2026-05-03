Nova drama u Realu: Mbappe se sukobio s trenerom nakon teških riječi iz stručnog stožera

Ugledni sportski medij objavio je da je došlo do novih trzavica unutar momčadi, a u središtu priče našao se Kylian Mbappé , najveća zvijezda madridskog velikana.

Francuski napadač navodno se posljednjih dana verbalno sukobio s trenerom Alvarom Arbeloom, i to nakon što su iz stručnog stožera prema njemu izrečene vrlo oštre kritike.

Teške riječi iz stručnog stožera

Prema informacijama koje je objavio The Athletic, Mbappéa su u Realovu stručnom stožeru opisali kao 'lošeg suigrača' i 'lošeg igrača'. Takve riječi, očekivano, nisu dobro sjele francuskoj zvijezdi.

Sve je navodno eskaliralo na treningu, gdje je došlo do verbalnog okršaja između Mbappéa i Arbeloe. Francuz je, prema istom izvoru, burno reagirao na komentare stručnog stožera te je pred ostatkom momčadi napravio pravu scenu.

Problemi nisu nestali odlaskom Xabija Alonsa

Loša atmosfera u Realovoj svlačionici, prema ranijim tvrdnjama, traje još od početka sezone. Cijenu takvih odnosa već je platio bivši trener Xabi Alonso, no čini se da ni njegov odlazak nije riješio dublje probleme u momčadi.

Sve se češće može čuti mišljenje da je Realova svlačionica prepuna velikih zvijezda i snažnih ega, što svakom treneru znatno otežava posao. Hoće li Arbeloa uspjeti smiriti situaciju i vratiti kontrolu nad momčadi, tek treba vidjeti.